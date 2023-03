Chan Young và Min Ah - cặp bài trùng từ 'Taxi ma quái' đến ngoài đời

Đóng chính trong series “Taxi ma quái” độc quyền trên K+, Chan Young và Min Ah tung hứng ăn ý, trở thành bạn đồng hành thân thiết từ phim đến hậu trường.

Trong phim, Yoon Chan Young đảm nhận vai nam chính Young Min. Sau cái chết của mẹ, Young Min kế thừa sự nghiệp tài xế taxi, mưu sinh để nuôi bà nội và trả nợ cho gia đình. Một hôm, anh chàng số nhọ bị hồn ma mất trí nhớ Ji Hyun (Bang Min Ah thủ vai) chiếm đóng xe của mình. Cả hai sau đó mở dịch vụ taxi ma quái, giúp các hồn ma tới nơi họ cần đến và thực hiện ý nguyện sau cuối trước khi đầu thai.

Cặp đôi tài xế ham tiền - ma nữ quái chiêu trên phim

Bối cảnh câu chuyện mở ra cơ hội cho 2 nhân vật chính của Taxi ma quái mặt đối mặt, song hành và tương tác với nhau thường xuyên. Chàng mang nỗi đau chưa nguôi từ cái chết của mẹ và luôn tính toán từng đồng vì gánh nặng kinh tế gia đình. Nàng thì vui tươi, hồn nhiên và thích giúp đỡ mọi người. Trái tính trái nết nhưng lại bất đắc dĩ dính lấy nhau bất kể ngày đêm nên Young Min và Ji Hyun thường khắc khẩu.

Trái tính trái nết nên Young Min và Ji Hyun thường khắc khẩu.

Ở tập mới nhất, chiếc điện thoại kết nối với linh hồn Ji Hyun sập nguồn khiến cô lạc xuống địa ngục. Mới đầu ngó lơ và tự trấn an rằng đã thoát được hồn ma đeo bám phiền phức, sau cùng, chính Young Min lại tất tả đi tìm mua loại dây sạc hiếm có của dòng máy đời cũ để giải cứu nàng ma nữ. Ji Hyun chưa kịp cảm động, Young Min đã vội ghi sổ nợ món tiền này với cô. Như bao cuộc tranh cãi, cách cô nàng quái chiêu trả treo làm anh tài xế mê tiền cứng họng.

Hay lúc Ji Hyun đề nghị mở dịch vụ taxi ma quái, Young Min một mực chỉ làm vì tiền. Gặp phải mối nào eo hẹp, anh liền tỏ thái độ kém nhiệt tình. Nhưng sau một thời gian, Young Min giống như thay đổi 180 độ. Anh quan tâm Ji Hyun và sẵn lòng giúp người khác một cách vô thức.

Sự vô tư, tươi sáng như ánh dương của Ji Hyun tác động đến Young Min một cách tự nhiên, chạm vào bản chất thiện trong anh. Hai người không chỉ hợp tác ăn ý trong các phi vụ giúp đỡ hồn ma, mà còn lo lắng khi người kia rơi vào khốn khó.

Không chỉ hợp tác ăn ý, cả hai còn lo lắng khi người kia rơi vào khốn khó.

Trước sự xuất hiện của một hồn ma từng “crush” Ji Hyun từ thời trung học, Young Min nhận ra anh đã phải lòng ma nữ phiền phức từ lúc nào. Bước ngoặt trong cảm xúc của anh tài xế cùng sự cố môi chạm môi ngượng ngùng giữa hai người mở ra những điều đáng chờ đợi trong mối quan hệ “tình người duyên ma”.

Cặp chị em thân thiết trong hậu trường

Trong phim, Ji Hyun lớn hơn Young Min 4 tuổi còn ngoài đời, cặp đôi này lệch nhau đến 8 tuổi. Bang Min Ah sinh năm 1993, là nữ thần tượng nhóm nhạc Girl’s Day. Còn Yoon Chan Young là tân binh sáng giá sinh năm 2001, được biết đến qua bộ phim Ngôi trường xác sống (All of us are death). Dù vậy, cặp diễn viên trai tài, gái sắc vẫn xứng đôi vừa lứa khi lên hình. Là cặp bài trùng trong Taxi ma quái, hai ngôi sao cũng thân nhau ở hậu trường phim.

Min Ah tiết lộ nam thần Gen Z rất chăm chút vẻ ngoài, cô gọi đùa anh là công chúa trong gương. “Nhiều lúc cậu ấy giơ bàn tay lên, giả bộ đang cầm gương soi. Cậu ấy hài hước lắm”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, Chan Young “kể xấu” đàn chị nghiện game, một khi đã chơi sẽ rất say mê.

Cặp đôi Chan Young và Min Ah lệch nhau 8 tuổi.

Trong quá trình diễn chung, Min Ah cũng để mắt và khen ngợi khả năng lái xe của Chan Young có nhiều tiến bộ. Lúc mới quen, cô chấm tay nghề của đàn em chỉ 60 điểm. Còn hiện tại, cô hào phóng nâng mức điểm lên 98.

Chan Young cũng dành lời khen cho đàn chị. “Bang Min Ah có năng lượng tích cực và tươi sáng. Chị luôn tìm cách làm mọi thứ tốt hơn, nên tôi luôn yên tâm khi làm việc cùng nhau”, anh chia sẻ.

Dù xoay quanh sự kết nối hai thế giới âm - dương, Taxi ma quái không hù dọa khán giả quá nhiều mà mang màu sắc tươi sáng, có nhiều mảng hài duyên dáng. Bên cạnh đó, phim tạo nên không ít khoảnh khắc xúc động khi khắc họa tình thân và tình người trong xã hội hiện đại.