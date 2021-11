Chân Tử Đan rời đoàn phim 'John Wick 4'

Sau 4 tháng tham gia "John Wick: Chapter 4", Chân Tử Đan đã tạm biệt bạn diễn Keanu Reeves để trở về Hong Kong.

Ngày 7/11, trang HK01 đưa tin Chân Tử Đan chia sẻ hậu trường của đoàn phim John Wick: Chapter 4 trong ngày cuối cùng tham gia. Nam diễn viên cho biết quá trình quay phim thú vị. Anh được bạn diễn Keanu Reeves tặng cây sáo với lời tựa: "Cảm ơn Donnie Yen. Anh là tuyệt nhất, Keanu".

Trong video được chia sẻ, Chân Tử Đan ôm Keanu Reeves và nói: "Đoàn làm phim rất thú vị. Rất vui được hợp tác với mọi người. Thậm chí, tôi không muốn về nhà". Sau đó, Keanu Reeves hài hước nói: "Về nhà đi!".

Chân Tử Đan kết thúc cảnh quay trong John Wick: Chapter 4. Ảnh: HK01.

Chân Tử Đan từng nhận xét về Keanu Reeves: "Reeves rất tuyệt, hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Đó là kiểu đàn ông tự mình cáng đáng mọi việc. Chỉ cần vài giờ đồng hồ tập trung, cậu ấy có thể làm được nhiều thứ. Keanu không đùa được đâu. Tôi khâm phục cậu ấy. Một chàng trai quá tuyệt để làm bạn và làm việc cùng".

Ngôi sao Diệp Vấn nói thêm: "Keanu là quý ông đáng mến, lịch lãm và rộng lượng. Cậu ấy là người đàn ông tốt bụng, tốt tính". Trong khi đó, Keanu Reeves gọi Chân Tử Đan là "người mạnh nhất vũ trụ".

Hồi tháng 7, khi mới vào đoàn phim, Chân Tử Đan đã bày tỏ nỗi nhớ nhà và lo lắng cho vợ con: "Càng ngày tôi lại càng cảm thấy khó khăn khi phải tạm biệt vợ con để lên đường đi đóng phim. Tôi sẽ nhớ lắm khi những ngày tháng tới đây không được ở bên họ. Nhưng đó sẽ là động lực để tôi thực hiện tốt vai diễn này. Vì mục tiêu khiến cả nhà mình tự hào".

Keanu Reeves gọi Chân Tử Đan là "người mạnh nhất vũ trụ". Ảnh: HK01.

Sự quan tâm khán giả dành cho John Wick gia tăng trở lại thời gian gần đây sau khi nam diễn viên Lawrence Fishburne, thủ vai The Bowery King, dành nhiều lời ngợi khen kịch bản Chapter 4.

Hãng Lionsgate cũng liên tục hé lộ những cái tên xuất hiện trong phần phim mới như Bill Skarsgård (It, The Devil All the Time), Hiroyuki Sanada (Army of the Dead, Mortal Kombat), Shamier Anderson…

John Wick: Chapter 4 dự kiến ra rạp vào tháng 5/2022.