Chân Tử Đan nhận xét về Keanu Reeves

Ngôi sao võ thuật Hong Kong bày tỏ sự ngưỡng mộ với Keanu Reeves, nhận xét “John Wick 4” là bộ phim Hollywood thú vị nhất mình từng góp mặt.

Chân Tử Đan đang ở Mỹ để ghi hình phần phim thứ 4 thuộc thương hiệu hành động ăn khách John Wick. Mới đây, trong bài phỏng vấn với Collider, tài tử Hong Kong đã bày tỏ suy nghĩ về bạn diễn Keanu Reeves cũng như đạo diễn Chad Stahelski.

“Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ sự ngưỡng mộ với Chad và Keanu. Họ là những quý ông đáng mến, lịch lãm và rộng lượng. Keanu là một người đàn ông tốt bụng, tốt tính. Chad cũng vậy, một người hiểu rộng biết nhiều.

Người ta thường chỉ nghĩ cậu ấy là diễn viên đóng thế phim hành động thành công. Nhưng sự thực còn hơn thế. Chad có vốn hiểu biết rộng về phim. Một thư viện phim sống. Cậu ấy là kiểu người luôn nắm được tình hình. Tôi đã có thời gian làm việc tuyệt vời cùng họ trên phim trường. Đây là bộ phim Hollywood thú vị nhất tôi từng góp mặt”, Chân Tử Đan chia sẻ.

Hình ảnh Chân Tử Đan trên phim trường John Wick 4. Ảnh: Lionsgate.

Anh nhận xét về Keanu Reeves: “Reeves rất tuyệt, hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Đó là kiểu đàn ông tự mình cáng đáng mọi việc. Chỉ cần vài giờ đồng hồ tập trung, cậu ấy có thể làm được nhiều thứ. Keanu không đùa được đâu. Tôi khâm phục cậu ấy. Một chàng trai quá tuyệt để làm bạn và làm việc cùng”.

John Wick 4 do Chad Stahelski đạo diễn. Ngoài những tên tuổi quen thuộc từ phần trước như Keanu Reeves hay Laurence Fishburne, tác phẩm mới còn có sự góp mặt của Chân Tử Đan (Rouge One), Scott Adkins (Doctor Strange), Bill Skarsgård (It, The Devil All the Time), Hiroyuki Sanada (Army of the Dead, Mortal Kombat), Shamier Anderson (Wynonna Earp)… Phim dự kiến phát hành vào hè 2022.