Chấn thương sọ não do bị chèn ép xe máy trên đường

Do mâu thuẫn cá nhân, Ngọ và Đức chèn ép xe máy, gây tai nạn khiến Đ. bị chấn thương sọ não.

Ngày 8/9, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Mê Linh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Huy Ngọ (sinh năm 2001) và Cao Huy Minh Đức (sinh năm 1998) cùng trú tại Mê Linh, Hà Nội về tội Cố ý gây thương tích.

Đức và Ngọ tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo cơ quan công an, khoảng 0h ngày 17/3, Ngọ đèo xe máy chở Đức gặp K.Q.H. chở theo N.V.Đ.. Do Đức có mâu thuẫn với Đ. từ trước, nên Đức bảo Ngọ đuổi theo, bắt Đ. phải giải quyết mâu thuẫn.

Thấy có người đuổi theo, H. sợ, nên lái xe bỏ chạy. Đến địa phận xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Ngọ vượt lên chèn ép, khiến xe máy do H. điều khiển đâm vào cột mốc bên đường. Hậu quả, H. bị chấn thương sọ não.

Công an huyện Mê Linh đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.