Nhiều người khoe iPhone 14 trước ngày mở bán

Những mẫu iPhone này có thể là hàng về đại lý trước khi bán, hoặc sản phẩm Apple đưa cho những người nổi tiếng, có hợp tác với hãng.

Thế hệ iPhone 14 sẽ chính thức lên kệ vào ngày 16/9. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã có cơ hội cầm trên tay sản phẩm này trước ngày mở bán.

Cụ thể, một video của người dùng Twitter Tech Way đã quay lại ngoại hình thực tế của chiếc iPhone 14 Pro Max. Trong đoạn video, thiết bị đang hiển thị màn hình khi thiết lập cài đặt mới với lời chào Hello.

Nhưng người dùng Tech Way chỉ quay nhanh phần mặt lưng và màn hình trong tích tắc cùng với một vài mẫu ốp lưng. Hình ảnh của anh cũng cho thấy Dynamic Island hoạt động trong thực tế, theo 9to5mac.

Người dùng đăng hình iPhone 14 Pro tím, một trong 2 màu sắc mới. Ảnh: Tech Way.

Màu tím là một trong 2 màu mới xuất hiện trên dòng iPhone 14 Pro năm nay, cùng với màu đen không gian thay thế cho đen graphite năm ngoái. Ngoài Tech Way, người dùng DuanRui cũng chia sẻ hình ảnh của iPhone 14 Pro với màu này.

Trong video, tuy iPhone chưa được kích hoạt nhưng người dùng đã có thể thấy rõ hơn về màu tím và tính năng Dynamic Island mới trên thiết bị.

DuanRui cho biết anh không dám kích hoạt iPhone mới vì sợ Apple và nhà mạng sẽ phát hiện thiết đã bị bị rò rỉ trước ngày mở bán. Việc kích hoạt lần đầu iPhone sẽ liên kết thiết bị với máy chủ Apple. Do đó, hành động sử dụng máy trước thời điểm phát hành toàn cầu có thể dễ dàng bị Táo khuyết phát hiện.

Adam Scott, diễn viên trong bộ phim Severance chiếu trên Apple TV+, cũng khoe iPhone 14 Pro màu tím mới của mình trên Instagram cùng với giải thưởng điện ảnh mới của mình hôm 13/9.

“Một ngày của nhiều cái đầu tiên. Giải Emmy đầu tiên và chiếc iPhone tím đầu tiên”, ngôi sao chia sẻ. Tuy nhiên, những hình ảnh của Scott không cho thấy rõ thiết kế của iPhone 14 Pro ngoại trừ phần camera lồi.

Các diễn viên, ngôi sao cũng thường là những người được nhận iPhone mới đầu tiên.

Theo 9to5mac, Apple thường gửi sản phẩm mới của mình đến các báo để dùng thử trước khi mở bán, đồng thời còn cho những ngôi sao trên Apple TV+ được dùng sớm. Đây chính là cách Apple tạo tiếng vang cho sản phẩm trước ngày lên kệ.

Trước đó, ngày 13/9, người dùng @Tommyboiiiiii trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cũng đã lan truyền ảnh chụp hộp iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Ở mặt sau hộp có dòng chữ “iPhone 14, Designed by Apple in California, Assembled in China” cùng với giấy hướng dẫn sử dụng của hãng.

Ngoài ra, nhiều hình ảnh hộp đựng trong kho của đại lý cũng được rò rỉ trên mạng xã hội này. Trên hộp của chiếc iPhone 14 Pro/Pro Max được dán tem niêm phong. “Nghiêm cấm kích hoạt máy trước 8h ngày 16/9. Phạt 200.000 NDT (tương đương 30.000 USD ) trên mỗi máy vi phạm”, nội dung ghi rõ.

iPhone 14 Plus bán trễ hơn những model còn lại khoảng 3 tuần. Ảnh: Tommyboiiiiii.

Lô hàng này là của hệ thống bán lẻ Aisidi, có trụ sở tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Do đó, không được kích hoạt máy trước thời hạn mở bán toàn cầu là một quy định bắt buộc của Apple đối với các đại lý bán iPhone.

Trước đó, bộ 4 sản phẩm của Apple được ra mắt cùng thời điểm tại sự kiện Far Out, khuya ngày 7/9. Trong đó, iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được giao đến tay khách hàng đặt trước từ 16/9. Riêng mẫu iPhone 14 Plus, người dùng sẽ phải chờ đến ngày 7/10 để được sở hữu.

Tại Việt Nam, sản phẩm được dự báo sẽ đến tay khách hàng vào đầu tháng 11. Đây có thể là chiến lược của Apple nhằm duy trì sức hút của dải sản phẩm trong thời gian dài.