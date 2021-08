Chân dung người giàu nhất thế giới qua những cuốn sách

Chân dung Bernard Arnault cùng cách thức kinh doanh của ông đã được khắc họa qua một số ấn phẩm.

Bernard Arnault trở thành người giàu nhất thế giới, theo bảng xếp hạng tỷ phú Forbes Real-Time hôm 2/8. Ông là chủ tịch của tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH. Đầu năm 2021, doanh thu của tập đoàn này đạt 34,1 tỷ USD , lợi nhuận tăng 64% so với năm 2019.

Tỷ phú Bernard Arnault. Ảnh: Reuters.

Chân dung vị tỷ phú cùng cách thức kinh doanh của ông đã được khắc họa qua một số ấn phẩm. Từ năm 1992, cuốn sách về tiểu sử Bernard Arnault có tên The Taste of Luxury (Hương vị xa xỉ) đã được xuất bản.

Sách của hai tác giả Nadege Forestier và Nazanine Ravai viết về Bernard Arnault từ khởi đầu sự nghiệp của ông cho đến khi thành người đứng đầu Louis Vuitton Moet Hennessy, đế chế xa xỉ hàng đầu của Pháp. Cuốn sách cung cấp thông tin sơ lược về việc thành lập công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH, sự nổi lên của ông chủ Bernard Arnault.

Ấn phẩm Bernard Arnault - One of the Most Extravagant on the Planet khắc họa con đường kinh doanh của vị tỷ phú. Cha của Arnault là chủ sở hữu của một công ty kỹ thuật xây dựng dân dụng. Điều đó giúp Arnault sớm có sự nhạy bén trong kinh doanh.

Ông học tại trường Ecole Polytechnique và có bằng kỹ sư năm 1971. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia công việc kinh doanh của cha mình, đóng góp cho sự phát triển và mở rộng của tổ chức. Ông bắt đầu thành lập các tổ chức khác nhau và trở thành chủ sở hữu của thương hiệu Christian Dior, chuỗi cửa hàng bán lẻ Le Bon Marché từ năm 1984.

Năm 1987, LVMH được thành lập do sự hợp nhất giữa Moët-Hennessy và Louis Vuitton, Arnault đã đầu tư hàng triệu USD. Năm 1989, ông là cổ đông chính của LVMH, trở thành Chủ tịch kiêm CEO của công ty. Ông đã thúc đẩy một kế hoạch phát triển rộng lớn và thay đổi tổ chức thành tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ lớn nhất hành tinh.

Bìa sách La Passion créative do Bernard Arnault là đồng tác giả. Ảnh: Amazon.

La Passion créative (Đam mê sáng tạo) xuất bản tiếng Pháp năm 2000. Cuốn sách là lời kể của chính Bernard Arnault, qua sự thể hiện của Yves Messarovitch.

Từ lâu, Bernard Arnault được cho là người giàu nhất nước Pháp, nhưng không nhiều người thực sự biết về vị tỷ phú này. Dù Bernard Arnault ít xuất hiện, có phần bí ẩn thì ông vẫn là một biểu tượng của thành công.

Trong La Passion créative, Bernard Arnault nói về niềm đam mê với các thương hiệu sang trọng, nhất là Dior. Ông cũng kể về phương pháp quản lý, bí mật tiếp thị, công việc đầu tư, sưu tầm nghệ thuật… Sách khắc họa Bernard Arnault như một doanh nhân đam mê sáng tạo, người yêu nghệ thuật.

Ấn phẩm The Rise and Reign of Bernard Arnault (Sự trỗi dậy và trị vì của Bernard Arnault) của Pasols Ashlee mới phát hành hôm 28/6. Trong một thời gian dài, Bill Gates là người giàu nhất thế giới. Ngày nay, một số tên tuổi đứng vào hàng ngũ những người giàu nhất thế giới như Jeff Bezos, Warren Buffett, Elon Musk… Họ đều là người Mỹ, phần nhiều kiếm tiền từ công nghệ.

Giờ đây, vị trí tỷ phú giàu nhất đã thay đổi. Nhà tài phiệt người Pháp kiêm giám đốc điều hành tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu xa xỉ đã vượt qua tất cả để trở thành người giàu nhất thế giới.

Sách mô tả Bernard Arnault như một “thiên tài” vì ông điều hành một công ty sản xuất những sản phẩm mà không nhiều người thực sự cần. Ông điều hành những nhãn hàng, kiếm được hàng tỷ USD khi bán sản phẩm xa xỉ ấy.