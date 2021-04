Chân dung kẻ mở phòng bay lắc trong bệnh viện tâm thần

Sống sót sau vụ tai nạn đường sắt, Nguyễn Xuân Quý chấn thương sọ não nên bị rối loạn cảm xúc. Quá trình chữa bệnh, anh ta trở thành kẻ điều hành đường dây mua bán ma túy.

Khi Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi) được xác định là kẻ điều hành đường dây ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, người thân bị can đều bất ngờ.

Không ai nghĩ một người chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, hay la hét, đập phá đồ đạc lại có thể biến phòng điều trị tâm thần thành buồng bay lắc có đầy đủ âm thanh, ánh sáng.

Từ người duy nhất sống sót trong vụ tông xe

Ông N.X.N. (71 tuổi, bố của Quý) cho biết con trai ông đã lập gia đình, có 2 con nhưng sau đó ly hôn. Kể từ khi vợ đưa con đi nơi khác, Quý ít khi có mặt ở nhà. "Có thể con trai tôi lao vào tệ nạn từ lúc đó", ông N. nói.

Rạng sáng 24/10/2016, Nguyễn Xuân Quý lái ôtô chở 6 người khác đi trên quốc lộ 1A cũ. Khi đi qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt ở huyện Thường Tín, xe bị tàu hỏa tông trúng.

Va chạm làm 6 người trên ôtô tử vong. Quý là người duy nhất sống sót nhưng bị chấn thương sọ não, ảnh hưởng đến thần kinh. Sau tai nạn, cơ quan chức năng xác định tài xế mắc chứng rối loạn cảm xúc nên đưa đi điều trị.

Ôtô do Quý điều khiển biến dạng sau vụ tai nạn năm 2016. Ảnh: X.Đ.

Theo ông N., sau nửa năm chữa trị ở Bệnh viện Việt Đức, Quý được ra viện nhưng kể từ đó, anh ta có nhiều biểu hiện bất thường về thần kinh. Quý thường vô cớ la hét rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Khi người thân can ngăn, anh ta còn dọa đánh.

Giữa năm 2018, cơ quan chức năng giám định tâm thần đối với bệnh tình của Quý. Theo kết quả từ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Nguyễn Xuân Quý mắc chứng rối loạn cảm xúc thực tổn.

Sau khi nhận biên bản thông báo việc giám định, ông N. cùng người nhà thống nhất cùng lực lượng chức năng đưa Quý đi chữa bệnh bắt buộc.

Đến kẻ điều hành đường dây ma túy

Ngày 8/11/2018, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tiếp nhận điều trị bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của VKSND huyện Thanh Trì. Hôm đó, Quý được lực lượng công an đưa đến cơ sở y tế.

Sau khi nhập viện, bác sĩ sắp xếp cho Quý chữa bệnh ở Khoa Điều trị tự nguyện. Một năm sau đó, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.

Theo tường trình của Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu, Khoa Phục hồi chức năng được xây dựng mới và có không gian rộng rãi nên Nguyễn Xuân Quý được bố trí một phòng bệnh cùng với bệnh nhân T.

Bác sĩ của khoa cho rằng đầu tháng 2, tranh thủ ngày nghỉ và chỉ có nhân viên trực, Quý tự ý ngăn đôi phòng để sử dụng một mình. Cán bộ của khoa phát hiện và yêu cầu bệnh nhân dỡ bỏ, song Quý không chấp hành. Anh ta trình bày lý do ngăn buồng để được yên tĩnh.

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của bệnh viện, Quý cải tạo nơi điều trị thành phòng cách âm, có dàn loa công suất lớn, đèn trang trí để cất giấu và tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Tường trình của bác sĩ cũng nêu khi phía bệnh viện thị sát, Quý từng bị chấn thương sọ não, cảm xúc không ổn định, có hành vi nguy hiểm nên việc kiểm tra phòng điều trị gặp khó khăn.

Nguyễn Xuân Quý mang đồ đạc vào phòng điều trị để sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết quá trình điều tra, khám phá nhiều vụ án về ma túy ở Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện manh mối về nhóm mua bán, tàng trữ ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Sau khi thâm nhập để thu thập chứng cứ, ban chuyên án xác định Nguyễn Xuân Quý cầm đầu đường dây ma túy này.

Ngày 20/3, Công an Hà Nội đột kích phòng bay lắc do Quý thiết lập tại nơi điều trị bệnh. Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ hơn 6 kg ma túy. Ngoài khởi tố Quý cùng 4 đồng phạm, cảnh sát còn bắt giữ Nguyễn Anh Vũ (cán bộ bệnh viện tâm thần) do không tố giác tội phạm.

Theo điều tra, Quý được nhân viên bệnh viện đưa chìa khóa nên anh ta tự do đi lại. Sau khi thiết lập đường dây ma túy, Quý biến buồng trị bệnh thành phòng bay lắc. Anh ta rủ bạn bè bên ngoài, gọi gái "dịch vụ" vào bệnh viện để cùng nhau sử dụng ma túy.

Nguyễn Xuân Quý (phải) và đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi bán hàng cấm, Quý không trực tiếp giao dịch mà cử đàn em là Nguyễn Văn Ngọc làm việc này. Một số người mua chất cấm được hẹn đến sân tennis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị. Sau đó, Quý ném ma túy qua cửa sổ.

Theo điều tra, Nguyễn Xuân Quý còn cắt cử Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường túc trực tại cổng bệnh viện. Họ ngụy trang thành tài xế taxi hoặc xe ôm công nghệ để cảnh giới, giao dịch với người mua ma túy.

Cơ quan điều tra đánh giá vụ án liên quan Nguyễn Xuân Quý có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Người này dễ dàng hoạt động tội phạm một phần do sự quản lỏng lẻo của cơ sở điều trị và được cán bộ bao che. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Ngày 1/4, Công an Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Xuân Quý, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Công Thường và Lê Hoàng Hải về các tội Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Nguyễn Anh Vũ, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm.