Chân dung kẻ chém người đàn ông đi bộ trên vỉa hè

28 tuổi, thường xuyên vắng mặt ở nơi cư trú, trước khi chém lìa cẳng chân người đàn ông tại huyện Thường Tín, Vũ Tá Đăng còn liên quan đến vụ án giết người.

Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an huyện Thường Tín và một số quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ hung thủ thực hiện hành vi manh động, chém lìa cẳng chân người đàn ông đi bộ trên vỉa hè, trước cửa số 55 đường tỉnh lộ 427, thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.

Nạn nhân trong vụ án là anh N.V.H. (sinh năm 1972, trú tại xã Hồng Vân).

Hình ảnh hiện trường vụ chém lìa cẳng chân anh H.

Thực hiện tội phạm đến cùng

Theo điều tra, khoảng 17h40 ngày 15/7, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc anh N.V.H., trong khi đi bộ trên vỉa hè đến trước cửa số nhà 55 đường tỉnh lộ 427, đã bị một nam giới áp sát, dùng dao chém đứt lìa cẳng chân phải.

Sau khi gây án, hung thủ nhảy lên xe máy do người khác điều khiển bỏ chạy về phía đê Hữu Hồng, hướng đi trung tâm thành phố Hà Nội.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Thường Tín và các đơn vị có liên quan tiến hành biện pháp nghiệp vụ điều tra. Quá trình này, CATP đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Đăng (bên trái) và Hoàng.

Ngày 23/8, ban chuyên án đã làm rõ và bắt giữ một trong 2 nghi phạm liên quan đến vụ án, là Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000, trú tại ngõ 678 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập được cùng với lời khai của Nguyễn Huy Hoàng, CQĐT bước đầu xác định do có mâu thuẫn về tiền bạc với nạn nhân N.V.H., khoảng 13h ngày 13/7, Vũ Tá Đăng (sinh năm 1994, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), gọi điện cho Nguyễn Huy Hoàng rủ đi “giải quyết” mâu thuẫn với anh H.

Nhận lời, Hoàng đi mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ đen mang biển số 29D2-43599 để chở Đăng.

Chiều 14/7, hai tên này lên đường đi thực hiện kế hoạch. Trước khi đi, Đăng đưa cho Hoàng một chiếc biển kiểm soát khác để lắp vào xe nhằm tránh bị phát hiện, còn bản thân Đăng mang theo con dao "mèo", đầu nhọn dài khoảng 45-50 cm. Cả 2 đi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân và đỗ bên đường, đối diện nhà anh H. khoảng 30 phút, nhưng không thấy "con mồi" nên đèo nhau quay về.

Đến khoảng 16h ngày 15/7, Hoàng đang chơi ở nhà bạn thuộc khu vực đường Hồng Hà, thì Đăng gọi điện. Hoàng hiểu ý Đăng, nên đã về phòng trọ lấy túi đeo chéo đựng con dao, rồi mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che gần kín mặt, lên đường.

Khi gặp, Đăng đưa cho Hoàng mặc chiếc áo khoác màu xanh của hãng “xe ôm” công nghệ, sau đó cả hai di chuyển về Thường Tín. Khi đến đường tỉnh lộ 427, phát hiện anh H. đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng bảo Hoàng dừng lại, để gã cầm dao áp sát từ phía sau, chém đứt lìa cẳng chân nạn nhân rồi lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng và Vũ Tá Đăng về hành vi cố ý gây thương tích. Do Vũ Tá Đăng đã bỏ trốn, nên cơ quan công an tiếp tục khẩn trương truy bắt hung thủ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Kẻ phạm tội nguy hiểm bị tâm thần

Theo tìm hiểu, “sát thủ” Vũ Tá Đăng có ít nhất 2 địa chỉ cư trú trên địa bàn TP Hà Nội, là tại quận Ba Đình và quận Hoàng Mai. Nhưng cả hai nơi này, chúng đều rất ít khi có mặt.

“Gã lang thang theo đám bạn giang hồ, chuyển nhà về địa phương cùng bố mẹ cỡ 10 năm nay và cũng vắng mặt suốt”, cán bộ Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, cho biết.

Từ trái qua: Tiến, Hiền, Chính liên quan vụ án giết người trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng.

Ngoài việc bị xác định trực tiếp dùng hung khí chém lìa cẳng chân anh H. hôm 15/7 vừa qua, Vũ Tá Đăng còn liên quan đến vụ án giết người. Tuy nhiên, tên này chưa bị đưa ra xét xử, do có bệnh án nội trú chẩn đoán tâm thần phân liệt không biệt định của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1!

Diễn biến vụ án cách đây 5 năm như sau: Tối 29/4/2017, Nguyễn Trọng Hưng (tức Hưng “chập”) gọi điện thoại rủ Lê Minh Ngọc (tức Linh “trọc”) đi uống rượu. Lúc này, Linh “trọc” đang ngồi uống cà phê với Trịnh Viết Thắng (tức Thắng “đồng”, chủ hiệu cầm đồ) tại phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm nên từ chối.

Cho rằng Linh “trọc” coi Thắng “đồng” hơn mình, nên Hưng “chập” ấm ức đôi co. Nghe được cuộc điện thoại giữa Linh “trọc” và Hưng “chập”, Thắng “đồng” cũng rất tức tối. Cuộc nói chuyện giữa Linh “trọc” và Hưng “chập” chấm dứt khi tên này được anh Phạm Trọng Thành mời xuống vỉa hè phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) uống rượu cùng một số người bạn. Sau đó, giữa Linh “trọc”, Hưng “chập” và Thắng “đồng” tiếp tục lời qua tiếng lại về chuyện coi thường nhau qua điện thoại.

Khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Viết Chính (em xã hội của Thắng) đến phố Phan Bội Châu uống cà phê cùng đàn anh, rồi cả 3 rủ nhau đến quán bar ở phố Phó Đức Chính giải trí. Cuộc gặp còn có thêm Vũ Tá Đăng, cùng một số người khác.

Tại đây, Thắng “đồng” tiếp tục nhận được điện thoại của Hưng “chập”, yêu cầu phải gặp nhau để nói chuyện. Biết việc của đàn anh, Đăng và Tiến lập tức rủ nhau đi lấy đồ, rồi rủ thêm Nguyễn Viết Chính (sinh năm 1994, ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Văn Đức Hiền (sinh năm 1995, trú ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình) cùng đi xử lý Hưng “chập”.

Nhóm Đăng mang theo hung khí, di chuyển trên 2 xe máy xuống phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Nhìn thấy đám côn đồ từ xa, Hưng “chập” vội chạy vào con ngõ ẩn nấp, rồi gọi người đến đón về.

Trong khi đó, anh Phạm Trọng Thành và nhóm bạn vẫn đứng nói chuyện trên vỉa hè. Vừa thấy nhóm lạ mặt ập xuống cùng hung khí lăm lăm, anh Thành lập tức bỏ chạy. Tưởng đó là Hưng “chập”, Vũ Tá Đăng cùng đồng bọn đuổi bén gót. Và khi anh Thành bị vấp ngã, đã bị nhóm côn đồ đâm, chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ án giết người được TAND Cấp cao tại Hà Nội mở ngày 15/7/2019, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Văn Đức Hiền và Nguyễn Việt Chính.

Theo đó, với tội Giết người, Văn Đức Hiển và Nguyễn Việt Chính cùng bị tuyên phạt 11 năm tù. Quá trình giải quyết vụ án cho thấy còn có 2 người liên quan là Vũ Tá Đăng và Lê Quang Tiến; nhưng đã được tách rút hồ sơ xử lý sau. Bởi lẽ, Vũ Tá Đăng bị bệnh tâm thần, còn Lê Quang Tiến đang trốn truy nã.

Đến tháng 9/2021, Lê Quang Tiến đã bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội, bắt giữ theo quyết định truy nã đặc biệt của Phòng CSHS về tội Giết người.