Chân dung golfer bị cáo buộc cầm đầu vụ đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Trước khi bị bắt giữ, ông Trần Anh Linh từng tham gia nhiều giải golf có giải thưởng lớn như ôtô Mercedes hay hồ bơi trị giá 30.000 USD...

Trong vụ 22 người bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt quả tang tổ chức đánh bạc, đánh bạc ở Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng bước đầu cáo buộc ông Trần Anh Linh (47 tuổi, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM) giữ vai trò cầm đầu.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đây là nhóm hoạt động với quy mô lớn, nhiều người tham gia vụ sát phạt trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương. Vật chứng thu giữ là hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (các cá nhân thống nhất sử dụng điểm phỉnh để đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng ) cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Khách sạn Dic Star ở TP Vĩnh Yên, nơi các golfer đánh bạc. Ảnh: Vinhphuc.dicstar.com.

Trước khi bị bắt giữ, ông Linh và một số cá nhân liên quan đến Vĩnh Phúc để tham dự Giải golf VGA Union Cup 2023 (chưa được cấp phép) do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.

Trên báo chí hoặc các trang thông tin tổng hợp về golf ở Việt Nam, Trần Anh Linh không ít lần được nhắc đến hoặc vinh danh là golfer "xuất sắc", "gương mặt nổi bật" hay "người chơi dày dặn kinh nghiệm". Ông Linh là một trong 2 đội phó của tuyển miền Nam, nhiều lần góp mặt trong các giải golf khu vực miền Nam.

Năm 2016, ông Linh nằm trong số 5 tay golf có thành tích xuất sắc nhất trong 100 golf thủ tham gia vòng loại phía Nam giải vô địch Golf thế giới tại Bình Dương. Dịp đó, giải thưởng lớn nhất của chương trình là một thẻ tín dụng có 1 tỷ đồng trong tài khoản cùng ôtô trị giá 1,8 tỷ đồng .

Ngoài ra, trước khi bị bắt quả tang cùng 21 người khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở Vĩnh Phúc, ông Trần Anh Linh từng tham gia nhiều giải golf phần thưởng lớn như ôtô Mercedes, hồ bơi 30.000 USD hay 300 triệu đồng.

Trong giới chơi golf ở Việt Nam, Trần Anh Linh cũng là cái tên được nhiều người biết đến với tư cách đội trưởng tuyển golf G76. Ông ta có lần xuất hiện tại một hệ thống giải thi đấu được quảng cáo là danh giá thế giới dành cho các golf thủ không chuyên đến từ nhiều quốc gia.

Còn Công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM (người đại diện là ông Trần Anh Linh) được giới thiệu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên ngoài Nhà nước. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực mua bán thiết bị, phụ tùng máy móc ngành công nghiệp, đại lý tàu biển, mua bán kim loại và quặng...

Một góc sân golf Đầm Vạc. Ảnh: Fanpage Heron Lake Golf.

Rạng sáng 21/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra khách sạn Dic Star ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Hôm đó, công an bắt giữ quả tang ông Linh cùng 21 cá nhân khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker.

Sáng nay (23/3), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết giải đấu nêu trên tạm thời bị hoãn do chưa đủ điều kiện tổ chức. Phía Hiệp hội Golf Việt Nam cũng đã ra thông báo tạm hoãn tổ chức giải đấu VGA Union Cup 2023.

Trước đó, Sở Văn hóa Vĩnh Phúc cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi Hiệp hội Golf Việt Nam thông báo về việc sân golf Đầm Vạc không đủ điều kiện để tổ chức giải đấu trên.