Chạm mốc 100.000 ca nhiễm nCoV, Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội

Để tránh xảy ra tình trạng tái nhiễm, bùng phát dịch trở lại khi số ca F0 tăng nhanh mỗi ngày, Bình Dương thống nhất tiếp tục giãn cách xã hội 15 ngày.

Ngày 28/8, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã chủ trì cuộc họp bàn phương án tác chiến phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương “vùng đỏ”.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết đang gặp phải vấn đề chung là số lượng F0 tăng nhanh mỗi ngày, vượt quá khả năng thu dung, điều trị. Các địa phương kiến nghị tỉnh tăng cường thêm nhân lực y tế và lực lượng vũ trang.

Hiện, khu vực “vùng đỏ” ở các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên được phân thành hai nhóm: “vùng xanh an toàn” đã sàng lọc, bước đầu kiểm soát tốt dịch bệnh; “vùng đỏ đậm đặc” tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, phức tạp, cần sự hỗ trợ, chi viện của tỉnh.

Ông Thao yêu cầu các sở, ngành, địa phương vận động người dân chung tay phòng, chống dịch; tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách “thắt lưng buộc bụng”, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bình Dương khuyến khích nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động kết hợp các trạm y tế cố định của TP Thuận An, áp dụng rộng rãi toàn tỉnh mô hình trạm y tế lưu động gắn liền với các cơ sở y tế điều trị cố định.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nơi có nguy cơ dịch tễ. Ảnh: CDC Bình Dương.

Ông Thao cho biết phần lớn nguồn nhân lực chi viện từ các địa phương khác đã rút quân, trong thời gian sắp tới Bình Dương nhiều khả năng sẽ phải đương đầu với đại dịch bằng chính lực lượng của mình.

Theo đó, địa phương cần triển khai thực hiện mô hình người dân tự thực hiện test nhanh kháng nguyên dưới sự giám sát của lực lượng y tế và chính quyền địa phương; chủ động bố trí nhân lực và phương tiện để đưa người dân vào cách ly.

Theo ông Thao, để giảm tải cho chính quyền cấp cơ sở và tập trung toàn lực ứng phó với dịch bệnh ở “vùng đỏ đậm đặc”, các địa phương “vùng đỏ” cần nghiên cứu xây dựng phương án nới lỏng dần khu vực “vùng xanh”; tăng cường kết nối, cung ứng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân.

"Để bảo đảm dịch bệnh được kiểm soát tốt và không xảy ra tình trạng tái nhiễm, bùng phát trở lại, tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 15 ngày", ông Thao thông tin.

Đối với những trường hợp báo tin giả, tin sai sự thật qua Tổng đài 1022 và đăng tải những thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, đề nghị xử lý chế tài ngừng cung cấp dịch vụ sim sóng (trong thời gian nhất định) đối với người cung cấp thông tin sai sự thật.

Ông Thao yêu cầu ngành y tế ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm đối với các địa phương “vùng đỏ”, đặc biệt là những vùng đang thực hiện “đông cứng, khóa chặt”.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương được giao cử nhân sự phối hợp với Cục Dự trữ gạo quốc gia và địa phương có kế hoạch phân bổ kịp thời, thường xuyên cho địa phương.

Bình Dương sẽ đưa xe quân đội, xe chuyên trách của địa phương vào tham gia công tác vận chuyển, phân phát lương thực kịp thời và đầy đủ cho người dân. Tỉnh không chấp nhận tình trạng gạo có trong kho mà để người dân phải chịu đói và sẽ xử lý nghiêm những đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng này.

Ngoài ra các địa phương cần rà soát, quản lý chặt các khu nhà trọ; bảo đảm hạn chế tối giao lưu, di chuyển qua lại. Các địa phương cần huy động toàn lực thực hiện chiến dịch truy quét Covid-19 theo chiến lược 1-3-5-7, quét thật kỹ các khu nhà trọ; khi phát hiện F0 ở các nhà trọ kiên quyết bóc tách đưa đi cách ly điều trị tập trung; tuyệt đối không được để F0 ở lại nhà trọ.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến ngày 28/8 toàn tỉnh ghi nhận 98.794 ca mắc Covid-19. Trong số này, có 54.102 ca khỏi bệnh, xuất viện.