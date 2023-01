Châm lửa đốt nhà, người đàn ông lĩnh án 9 năm tù

Do không đòi được nhà, Nguyễn Hải Vân đã tẩm xăng, châm lửa đốt khi có 5 người đang ngủ bên trong nhưng rất may không ai bị thương. HĐXX tuyên phạt Vân 9 năm tù về tội Giết người.

Nguyễn Hải Vân bị áp giải khỏi tòa. Ảnh: H.H.

Ngày 11/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hải Vân (sinh năm 1965, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Giết người. Vân đã tẩm xăng, đốt căn nhà ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, vào tháng 5/2022. Khi đó, trong nhà có 5 người đang ngủ, nhưng may mắn không có ai tử vong.

Theo cáo trạng, ngày 8/5/2022, Nguyễn Hải Vân cai nghiện xong trở về nhà. Do không có nơi ở, Vân (đã ly dị vợ) quay về căn nhà cũ của vợ chồng Vân ở phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để đòi nhà. Khi đến nơi, Vân biết có người đã thuê lại ngôi nhà trên từ vợ cũ là bà Đ.T.H. (sinh năm 1971, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Qua tìm hiểu, Vân biết ngày 12/5/2022, những người thuê nhà sẽ trả lại nhà cho bà Đ.T.H. nên Vân đã xin chăn màn và ăn ngủ tại ngõ đi chung, sát cửa ngôi nhà để chờ đòi lại nhà. Đến tối 15/5/2022, bực tức do không đòi được nhà để ở, Vân nảy sinh ý định mua xăng về đốt nhà.

Khoảng 4h ngày 16/5/2022, khi 5 người đang ngủ trong nhà, Vân đổ xăng vào vị trí sát cửa ra vào, lấy chăn màn để lên rồi châm lửa đốt. Khi lửa cháy lan vào khu vực cửa gỗ, những người thuê trọ trong nhà phát hiện, hô hoán gọi người đến cứu. Lúc này, Vân tiếp tục ném đồ, bao tải, túi nylon vào đám cháy để làm cho lửa cháy to hơn. Sau đó, người dân xung quanh phát hiện, chạy đến hỗ trợ dập lửa, thì bị Vân chửi bới, cản trở.

Thấy vậy, người thuê nhà gọi cho bà Đ.T.H. thông báo về vụ việc. Bà Đ.T.H. gọi cho con chung của 2 người cùng bạn đến giải quyết. Khi 2 người đến nơi, ông Vân đã cãi cự với người bạn của vợ cũ và dùng một mảnh kính vỡ đánh ông này rách da vùng thái dương. Người dân đã khống chế được Vân và giao cho Công an quận Hoàng Mai, đám cháy được dập tắt. Hậu quả của đám cháy khiến một số đồ vật bị hư hại, không có ai bị thương.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hải Vân thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố. HĐXX nhận thấy bị cáo có hành vi bất chấp pháp luật, việc tẩm xăng đốt nhà khi có 5 người ngủ bên trong rất có thể sẽ dẫn đến việc nhiều người tử vong. Các bị hại không tử vong là thuộc vào trường hợp phạm tội chưa đạt.

“Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe và an toàn của người khác, đe dọa đến trật tự trị an, an toàn xã hội. Bị cáo biết được ngôi nhà có cửa duy nhất và 5 người đang ngủ trong nhà. Bị cáo cũng không có mâu thuẫn gì với bị hại, nhưng vẫn quyết thực hiện hành vi. Việc các bị hại không tử vong là do mọi người xung quanh dập lửa kịp thời”, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nhận định.

Do đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Vân 9 năm tù giam về tội Giết người.