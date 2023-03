Chaeyoung (TWICE) xin lỗi vì mặc trang phục không phù hợp

Chaeyoung bị chỉ trích vì mặc trang phục có hình ảnh gây tranh cãi. Nữ thần tượng lên tiếng xin lỗi khán giả ngay sau đó.

Ngày 22/3, tờ Hankookilbo đưa tin trong quá trình quảng bá cho ca khúc mới phát hành Set Me Free, thành viên nhỏ tuổi nhất TWICE - Chaeyoung bất ngờ vướng tranh cãi.

Cụ thể, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Chaeyoung mặc chiếc áo có biểu tượng hình chữ thập ngoặc, được cho là liên quan đến Đức quốc xã. Nhiều khán giả cho rằng hành động này của Chaeyoung quá bất cẩn, đồng thời khuyên nữ thần tượng nên tìm hiểu kỹ, nhận thức rõ mọi yếu tố nhạy cảm.

Hình ảnh gây tranh cãi của Chaeyoung. Ảnh: Allkpop.

Sau đó, nữ thần tượng đã đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân. Cô cũng xóa hình ảnh gây tranh cãi.

"Xin chào, đây là Chaeyoung của TWICE. Tôi thật vô ý khi không nhận ra biểu tượng trên chiếc áo mà mình mặc. Đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn trong việc lựa chọn trang phục. Thành thật xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng", Chaeyoung viết trên trang cá nhân.

Công ty quản lý của Chaeyoung - JYP Entertainment - cũng lên tiếng: "Chúng tôi cảm thấy có lỗi vì đã không xem xét kỹ càng. Chúng tôi đảm bảo rằng những tình huống như vậy sẽ không tái diễn trong tương lai".

Son Chaeyoung là một trong 2 thành viên ít tuổi nhất của TWICE. Nổi tiếng với hình tượng trong sáng và đáng yêu, nữ ca sĩ sinh năm 1999 có sở thích xăm hình.

Ngày 10/3, TWICE trở lại với album mới mang tên Ready to Be và MV chủ đề Set Me Free. Theo Newsis, Set Me Free có giai điệu mạnh mẽ, tiết tấu nhanh với thông điệp: “Hãy thoát khỏi mọi thứ ràng buộc chúng ta và yêu một cách tự do, hết mình”. Trước ngày phát hành, Ready to Be vượt quá 1,7 triệu đơn đặt hàng. Đây là album có lượng đặt hàng lớn nhất của TWICE.