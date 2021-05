Cha mẹ Nhật dạy trẻ tự đến trường thế nào?

1. Tập đến trường cùng con: Năm học mới ở Nhật Bản thường bắt đầu vào tháng 4. Trước đó, các ông bố, bà mẹ tập cho con thói quen đi bộ đến trường. Trẻ sẽ được cha mẹ hướng dẫn cách băng qua đường, ngã tư an toàn, đồng thời nắm rõ các biển báo trên tuyến đường đi học. Cha mẹ Nhật cũng dạy trẻ những điểm an toàn như nhà hàng, sở cảnh sát nhằm đề phòng trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp. Bên cạnh những kỹ năng an toàn khi đi đường, trẻ được dạy cách chào hỏi các chủ cửa hàng và người dân địa phương. Cách này nâng cao kỹ năng làm quen, nhận biết người khác và giúp trẻ trở thành một phần của cộng đồng. Ảnh: The Japan Times.