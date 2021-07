Cha lĩnh 15 tháng tù vì bắt trói bạn trai của con gái

Ông Tăng Phú Cường về đến nhà phát hiện bạn trai của con gái đang ở trong phòng ngủ nên lao tới đánh, bắt trói lại và báo cảnh sát.

Ngày 6/7, TAND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, tuyên phạt bị cáo Tăng Phú Cường (48 tuổi, ở xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) 15 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, tháng 6/2020, bị cáo đang giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã Tân Thới. Ngày 26/6/2020, ông Cường trực đêm tại UBND xã Tân Thới.

Bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Đ.Đ.

Ở nhà chỉ có vợ ông Cường và con gái. Rạng sáng hôm đó, Trương Tấn Huy (16 tuổi) học cùng trường với con gái ông Cường, đã tìm đến nhà. Huy bỏ xe máy ở ngoài, sau đó lẻn vào phòng ngủ trò chuyện với bạn gái.

Khoảng 10 phút, ông Cường được vợ thông báo sự việc nên lấy xe máy về nhà.

Ông Cường thấy Huy đứng trong phòng ngủ của con gái nên tức giận lao tới đánh, dùng dây trói hai tay thiếu niên này và thông báo cho cảnh sát.

Khoảng 3h sáng, Công an xã Tân Thới đến lập biên bản ghi nhận sự việc. Hành vi của ông Cường trong việc bắt giữ thiếu niên nêu trên có dấu hiệu của tội phạm, sau đó Công an xã đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Tân Phú Đông, thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và lời khai, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.