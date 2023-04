Cha đâm tử vong con vì chiếc xe máy

Bắt giữ nghi phạm truy nã về tội giết người

0 1

Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Prông vừa phối hợp với Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), bắt giữ nghi phạm truy nã Hoàng Văn Hải (SN 2004) về tội giết người.