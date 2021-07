Cha của Robert Downey Jr. qua đời

Tài tử "Iron Man" tôn vinh ông Robert Downey Sr. là nhà làm phim thực thụ trong thông báo về sự ra đi của cha.

Theo Deadline, Robert Downey Sr. - đạo diễn của tác phẩm kinh điển Putney Swope và là cha của tài tử Robert Downey Jr. - đã qua đời sáng 7/7 tại nhà riêng ở New York, Mỹ, hưởng thọ 85 tuổi.

Thông tin được Rosemary Rogers, vợ ông Robert Downey Sr. đồng thời là mẹ kế của Robert Downey Jr., chia sẻ. Nữ nhà văn cho biết chồng bà đã chống chọi với bệnh Parkinson 5 năm qua.

Trên Instagram, sao Iron Man xác nhận nỗi mất mát này. Anh viết: "Hãy yên nghỉ, cha của con (1936-2021). Đêm qua, cha đã được bình yên trong giấc ngủ sau nhiều năm chịu đựng vì bệnh. Cha là nhà làm phim tài ba, thực thụ, và luôn lạc quan trong hành trình vừa qua".

Kèm theo dòng chia sẻ, Robert Downey Jr. đăng bức ảnh đen trắng của cha mình. Dưới phần bình luận, Clark Gregg, Jeremy Renner và các đồng nghiệp gửi lời chia buồn đến nam diễn viên.

Tài tử Robert Downey Jr. bên cha đẻ. Ảnh: The Today Show.

Theo nguồn tin, ông Robert Downey Sr. từng phục vụ trong quân đội, tham gia các giải đấu bóng chày và quyền anh trước khi theo đuổi nghệ thuật.

Robert Downey Sr. được giới thiệu là diễn viên, nhà văn và nhà sản xuất nổi tiếng nhất qua các tác phẩm Magnolia, Boogie Nights và To Live and Die in L.A.

Tác phẩm cuối cùng ông góp mặt trong sự nghiệp là bộ phim hành động - hài Tower Heist năm 2011. Dự án còn có sự tham gia của Casey Affleck, Ben Stiller và Eddie Murphy.

Ở lĩnh vực đạo diễn, ông gây bàn luận khi viết kịch bản và chỉ đạo diễn xuất tác phẩm Putney Swope châm biến giới quảng cáo ở Đại lộ Madison, New York.

Trong cuộc đời, Robert Downey Sr. đã kết hôn ba lần. Người vợ đầu tiên của ông là diễn viên Elsie Anne Downey (1962 - 1982). Họ có hai con chung là Allyson Downey và Robert Downey Jr.

Năm 1991, ông lên xe hoa với nữ diễn viên Laura Ernst. Đến năm 1994, bà qua đời do bệnh Lou Gehrig.

Người vợ thứ ba của đạo diễn tài năng là Rosemary Rogers, tác giả của cuốn sách ăn khách Saints Preserve Us! - người đã chung sống với ông tới giây phút cuối cùng trước khi ông qua đời.