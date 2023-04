Cha con ông Trần Quí Thanh vướng nhiều tố cáo trước khi bị bắt

Ông Thanh và người thân từng bị tố cáo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế... gây thiệt hại cho một cá nhân số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Chiều 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh (Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng con gái Trần Uyên Phương (Phó tổng giám đốc tập đoàn này). Một người con khác của ông Thanh là Trần Ngọc Bích cũng bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Động thái trên diễn ra sau khi cơ quan điều tra xác minh đơn của một số công dân tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Cưỡng đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.

Bị tố cáo gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Tháng 10/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận đơn của ông Lê Văn Lâm (người đại diện pháp luật của Công ty CP Ðầu tư và Phát triển Kim Oanh Ðồng Nai) tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác.

Trong đơn, người tố cáo cho rằng ông Thanh và người thân có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản, gây thiệt hại cho nạn nhân số tiền trên 1.000 tỷ đồng .

Các bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương (giữa), Trần Ngọc Bích. Ảnh: Bộ Công an.

Đến ngày 9/11/2020, CQĐT ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng thời có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị địa phương này giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Tháng 3/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đơn tố cáo nêu trên. Đến đầu tháng 11/2022, CQĐT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản này để chờ kết quả giám định.

Chiếm đoạt đất qua hợp đồng giả cách?

Tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Chung (Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB) gửi đơn tố cáo một số người có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ông Chung tố cáo bà Trần Uyên Phương cùng một cá nhân và một văn phòng công chứng ở TP.HCM đã cấu kết, lừa đảo chiếm đoạt 2 khu đất của ông Chung tại TP.HCM.

Khi đó, người tố cáo cho rằng các khu đất có tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng nhưng bị đối phương chiếm đoạt bằng thủ đoạn cho vay tiền rồi lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng.

Đầu tháng 3/2021, khi Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đơn của ông Chung, thì người đàn ông này bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan một vụ án khác.

Cơ quan chức năng khám xét Tân Hiệp Phát chiều 10/4. Ảnh: Lê Trai.

Bị điều tra dấu hiệu trốn thuế

Bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là 2 con gái của ông Trần Quí Thanh. Bà Phương từng tham gia góp vốn thành lập 11 doanh nghiệp, với đăng ký hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Thời điểm bị bắt, bà Trần Uyên Phương là Phó tổng giám đốc tại Tân Hiệp Phát, và có vai trò sở hữu vốn, lãnh đạo tại 40 doanh nghiệp khác nhau có liên quan tới gia đình đại gia nước giải khát này.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trước khi khởi tố ông Trần Quí Thanh và 2 con gái, Bộ Công an giao đơn vị này điều tra xác minh, giải quyết đơn của một số công dân ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo cha con ông Thanh và một số cá nhân khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản. Những tài sản này gồm các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại 2 địa phương này.

Riêng bà Trần Uyên Phương, hôm 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, điều tra bà này về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế. Việc này diễn ra sau khi Chi cục Thuế TP Thủ Đức gửi công văn cho CQĐT.