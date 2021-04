Cha chết, con trai trọng thương ở nhà trọ

Hai cha con được người dân phát hiện nằm gục trong nhà trọ ở tỉnh Bình Dương. Cảnh sát tình nghi người con đã sát hại cha rồi tự tử.

Ngày 22/4, Công an TP Dĩ An phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng tại nhà trọ ở phường Tân Đông Hiệp.

Xe chở thi thể nạn nhân về nhà xác. Ảnh: Thanh Kiều.

Khoảng 9h cùng ngày, Công an phường Tân Đông Hiệp nhận tin báo của người dân về vụ án mạng tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo thông tin điều tra ban đầu, người con trai dùng dao sát hại cha rồi tự tử. Tuy nhiên, người con chưa chết và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người dân ở cùng dãy trọ cho biết 2 cha con sống ở đây được thời gian dài. Người cha hơn 50 tuổi, bị bệnh nằm liệt giường.