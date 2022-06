CGV lỗ hàng trăm triệu USD

CJ CGV, công ty con của CJ Group, báo lỗ hơn 187 triệu USD trong năm ngoái. Bước sang đầu năm 2022, công ty vẫn lỗ 42,7 triệu USD.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, chuỗi rạp chiếu phim CGV thuộc CJ CGV (công ty con của CJ Group) có doanh thu 572 triệu USD , tăng 26,2% so với con số 453,9 triệu USD vào cùng kỳ năm 2021. Dù gia tăng doanh thu, CGV vẫn lỗ khoảng 187,6 triệu USD , giảm 38% so với khoản lỗ 302,4 triệu USD vào năm trước đó.

Tính riêng quý IV/2021, nhờ sức hút từ bộ phim Spider-Man: No Way Home, doanh thu của CGV tăng 67,6%, từ 111,5 triệu USD lên 186,8 triệu USD . Chuỗi này vẫn lỗ 36,4 triệu USD trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, mức thiệt hại đã được thu hẹp khoảng một nửa so với cùng kỳ năm 2020.

Bước sang quý I, tình hình kinh doanh của CJ CGV tiếp tục diễn biến tiêu cực. Dù doanh thu tăng 29,4% lên 181,5 triệu USD , công ty vẫn lỗ khoảng 42,7 triệu USD , giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Sự ảnh hưởng của đại dịch khiến các rạp phim lỗ nặng. Ảnh: Bá Ngọc.

Trong khi đó, Lotte Cultureworks, công ty điều hành Lotte Cinema, lỗ khoảng 19,4 triệu USD trong quý IV/2021, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm trước đó. Doanh thu của chuỗi đạt 56 triệu USD , không thay đổi quá nhiều.

Cả năm 2021, doanh thu của Lotte Cultureworks giảm từ 328 triệu USD xuống còn 182 triệu USD . Mặt khác, khoản lỗ hoạt động thu hẹp từ 125 triệu USD xuống 103,4 triệu USD .

Theo dữ liệu từ Statista, suốt giai đoạn 2013-2020, CGV chiếm trung bình 50% thị phần tại Hàn Quốc. Chuỗi này cũng có thị phần tương tự tại Việt Nam và đang dẫn đầu thị phần cả nước.

Trong năm 2020, doanh thu của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam đạt gần 1.400 tỷ đồng , giảm hơn 60% so với năm 2019. Chi phí gia tăng khiến khoản lỗ của CGV Việt Nam phát sinh tới 850 tỷ đồng .

Hai năm 2020 và 2021 được coi là năm đen tối của nhiều rạp phim, bao gồm CGV, khi phải hứng chịu sự ảnh hưởng của Covid-19.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CGV VIỆT NAM

Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu thuần tỷ đồng 2140 2623 2880 3708 1400 Lợi nhuận sau thuế

93 106 -38 122 -850

Trước dịch Covid-19, doanh thu của CGV Việt Nam tăng trưởng tương đối ổn định. Năm 2016, doanh thu thuần của chuỗi đạt 2.140 tỷ đồng , lãi gộp 369 tỷ đồng , biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 17%. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 93 tỷ đồng .

Giai đoạn 2017-2018, doanh thu thuần của công ty cải thiện dần, lần lượt đạt 2.623 tỷ đồng và 2.880 tỷ đồng , lợi nhuận gộp tương ứng 466 tỷ đồng và 351 tỷ đồng . Doanh nghiệp báo lãi 106 tỷ đồng trong năm 2017 nhưng lỗ 38 tỷ đồng vào năm 2018.

Trong năm 2019, doanh thu của CGV tăng trưởng 29%, đạt 3.708 tỷ đồng , báo lãi 122 tỷ đồng , mức cao nhất từ khi thành lập.

CGV chính thức bước vào thị trường Việt Nam từ năm 2011 sau thương vụ chi 70 triệu USD thâu tóm Công ty Envoy Media Partners (chủ sở hữu cụm rạp MegaStar). Hai năm sau, CJ CGV Hàn Quốc chuyển đổi thương hiệu MegaStar thành CGV.