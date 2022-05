CEO Thế Giới Di Động bán 400.000 cổ phiếu MWG

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc 2 chuỗi bán lẻ Thegioididong.com và Điện máy Xanh, đã bán xong 400.000 cổ phiếu MWG như đăng ký trước đó.

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa có báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ doanh nghiệp là ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thế giới Di động - chủ sở hữu trực tiếp và vận hành 2 chuỗi bán lẻ Thegioididong.com và Điện Máy Xanh.

Theo đó, ông Hiểu Em đã hoàn tất bán ra 400.000 cổ phiếu MWG như đăng ký trước đó, giảm lượng cổ phiếu sở hữu tại Thế Giới Di động từ 1,77 triệu đơn vị (0,242%) về 1,37 triệu (0,188%).

Theo báo cáo, việc bán ra của ông Hiểu Em được thực hiện thông qua các giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn, trong giai đoạn từ 14/4 đến 11/5.

Trong giai đoạn này, thị giá cổ phiếu MWG dao động quanh vùng 140.000-160.000 đồng, tạm tính theo mức giá bình quân, giao dịch bán ra của ông Hiểu Em có thể mang về cho vị CEO này 60 tỷ đồng .

Trước đó, khi cổ phiếu MWG ghi nhận chuỗi tăng giá mạnh đầu năm 2022, từ vùng 130.000 đồng lên 160.000 đồng/đơn vị, tương đương mức tăng ròng 23%, ông Hiểu Em đã đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh của Thế Giới Di Động. Ảnh: MWG.

Sau khi vị CEO đăng ký bán ra, cổ phiếu MWG đã bị điều chỉnh giảm mạnh xuống vùng 140.000 đồng/đơn vị, cùng với xu hướng giảm chung của thị trường.

Tuy nhiên, trên biểu đồ giá hàng ngày, MWG vẫn đang trong xu hướng tăng kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay. Cụ thể, cổ phiếu nhà bán lẻ này đã ghi nhận giai đoạn tăng giá liên tục kể từ đáy tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam. Tính từ vùng đáy 39.000 đồng/cổ phiếu, thị giá MWG đã tăng một mạch hơn 4,1 lần để đạt mức hơn 160.000 đồng/đơn vị vào giữa tháng 4 vừa qua.

Dù đã giảm về mức 141.000 đồng/cổ phiếu, thị giá MWG hiện vẫn cao hơn 3,6 lần so với đầu năm 2020.

Về kết quả kinh doanh năm nay, ban lãnh đạo Thế giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu đạt 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng , tăng lần lượt 14% và 30% so với năm 2021.

Trong đó, kế hoạch này được đặt ra dựa trên giả định dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng không dẫn đến các đợt phong tỏa diện rộng hoặc tác động trầm trọng hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh so với 2 năm qua.

Đáng chú ý, nhà bán lẻ này còn có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2021 với tỷ lệ 100%, tương đương với việc phát hành 732 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn lên gấp đôi, đạt trên 14.600 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kế hoạch Doanh thu thuần tỷ đồng 15757 25253 44613 66340 86516 102174 108546 122958 140000 Lợi nhuận sau thuế

674 1076 1578 2207 2880 3836 3920 4901 6350

Trong báo cáo tài chính quý I mới công bố, nhà bán lẻ này cũng đã ghi nhận tăng trưởng ở cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm nay, Thế Giới Di động ghi nhận 36.467 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 26% kế hoạch doanh cả năm. Với mức doanh thu kể trên, nhà bán lẻ này thu về 1.445 tỷ lãi ròng, tăng 8% và hoàn thành 23% kế hoạch năm.

Trong quý I, Thế Giới Di Động cho biết doanh thu các chuỗi điện thoại và điện máy (Thegioididong.com, Điện Máy Xanh và Topzone) đã đạt hơn 30.000 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ.

Đối với Bách Hoá Xanh, chuỗi này ghi nhận doanh thu lũy kế 6.040 tỷ đồng , tăng 2% so với cùng kỳ và tăng 8% so với quý IV/2021 liền trước. Trong khi đó, chuỗi Nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu tăng 3,7 lần.