CEO ELSA chia sẻ về hành trình gọi vốn, tạo dựng startup

Văn Đinh Hồng Vũ hiện là đồng sáng lập và CEO của ELSA Speak - một ứng dụng học phát âm tiếng Anh thuộc top 5 ứng dụng AI do trang Research Sniper đề cử. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi dấn thân vào con đường khởi nghiệp, chị Hồng Vũ đã phải đánh đổi rất nhiều.

Vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP.HCM, cô sinh viên trẻ Văn Đinh Hồng Vũ đã nhanh chóng đảm nhiệm vị trí thư ký giám đốc tại Maersk - một trong những tập đoàn vận tải hàng hải có tiếng. Dẫu con đường rộng mở phía trước, Hồng Vũ vẫn quyết định từ bỏ sự nghiệp và lựa chọn một ngã rẽ khác.

“Sau nhiều năm tại Maersk, tôi nhận ra dù mình có được tiếp tục thăng tiến nhanh, đạt đến nhiều vị trí cao hơn thì đây không phải đam mê của đời mình”, Hồng Vũ chia sẻ.

Với suy nghĩ đó, chị đã lựa chọn con đường thạc sĩ và xuất sắc giành được học bổng MBA tại Đại học Stanford. Đây cũng là nơi đã thay đổi quan điểm giáo dục và gieo vào chị ước mơ khởi nghiệp sau này.

Quá trình học tập của chị Vũ không hề dễ dàng khi phải sinh sống nơi đất khách quê người, lại không thể giao tiếp tiếng Anh như người bản địa. Hồng Vũ kể lại những ngày đầu du học, vì vốn Tiếng Anh không như người bản xứ mà nhiều nơi không nhận chị vào làm việc.

Không nản chí, chị quyết tâm cải thiện giao tiếp tiếng Anh. Cô sinh viên lúc bấy giờ may mắn có bạn thân là người Mỹ, chỉnh phát âm từng chút một trong 6 tháng luyện liên tục. Cũng trong lúc này, Hồng Vũ dấy lên nỗi trăn trở làm sao để tất cả bạn bè học tiếng Anh trên thế giới có thể tìm được một người bạn tận tâm như mình đã có.

Từ đó, ý định xây dựng một nền tảng công nghệ giúp các bạn trẻ cải thiện vốn Tiếng Anh dần hình thành. Chị muốn xây dựng một “người bạn số” - người có thể chỉnh sửa tỉ mỉ từng cách phát âm, sử dụng từ của người dùng. Đây cũng là nền tảng của ứng dụng ELSA Speak như hiện tại.

Những bước đầu theo đuổi ước mơ không dễ dàng. Không có nền tảng công nghệ, lại thiếu nguồn nhân lực, điều Hồng Vũ lo lắng nhất bấy giờ là tìm được một người đồng sáng lập - người phải vừa chung đam mê, vừa có đủ kiến thức trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Chị hồi tưởng: “Thời điểm đó, nhân tài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và nhận diện giọng nói rất khan hiếm. Trên thế giới chỉ có một số người khổng lồ công nghệ mới đủ nguồn lực để đưa ra mức thu nhập và lợi ích hấp dẫn, chiêu mộ nhân tài về”.

Khó khăn là thế, nhưng cô gái trẻ vẫn quyết tâm trong 6 tháng phải tìm được người đồng sáng lập. May mắn thay, gần đến hạn, Hồng Vũ gặp được một cộng sự như ý. Song song đó, chị cũng kết nạp thêm một chuyên gia về ngôn ngữ để tối ưu từng chi tiết trong ý tưởng của mình.

Khi có được đội ngũ nhân sự nòng cốt, chị bắt đầu xây dựng kế hoạch và tiến hành gọi vốn. Chị chia sẻ: “Có rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới luôn sẵn sàng rót vốn, đặc biệt ở thung lũng Silicon. Các nhà đầu tư này luôn tìm kiếm những ý tưởng, những đội ngũ xuất sắc để cộng tác”.

Do đó, vấn đề chị phải đối mặt là chứng minh sản phẩm của mình sở hữu công nghệ độc nhất để giải quyết một thách thức trong thị trường. Cùng với đó, đội ngũ của chị cần đủ khả năng để chinh phục thị trường này. Theo đuổi một mục tiêu vô cùng rõ ràng như thế, ELSA đã thành công khi nhận được sự tin tưởng từ nhà đầu tư và khiến họ quyết định bỏ vốn.

Tiếp nối thành công gọi vốn, chị Vũ và cộng sự phải tìm cách phát triển công nghệ nhận diện giọng nói của ELSA Speak theo một hướng đi hoàn toàn mới. Chị nhớ lại: “Ban đầu chúng tôi sử dụng API của Google. Nhưng điểm mấu chốt là công nghệ nhận diện giọng nói của Google có độ chấp nhận sai số rất lớn, nghĩa là bạn có nói sai thì công nghệ vẫn sẽ hiểu và thực hiện mệnh lệnh của bạn”. Điều đó bắt buộc chị Vũ phải xây dựng lại một thuật toán mới hoàn toàn, thu thập dữ liệu (Big Data) để tạo ra khả năng độc quyền là nhận diện lỗi sai và hướng dẫn sửa từng âm tiết.

Với sự nỗ lực không ngừng chỉnh sửa rồi lại thay đổi, cải tiến công nghệ, khả năng nhận diện giọng nói và phát hiện lỗi sai của ELSA Speak ngày càng chuẩn xác hơn. Giao diện của ứng dụng cũng thay đổi, thân thiện và bắt mắt hơn. Đến nay ELSA có hơn 10 triệu người dùng từ 101 quốc gia.

