CEO Apple bị quấy rối, đe dọa

Apple đệ đơn yêu cầu lệnh cấm đối với Julia Lee Choi. Từ năm 2020, người phụ nữ này đã gửi nhiều email bất thường cho Tim Cook.

Theo hồ sơ tòa án Santa Clara, Apple đã đệ đơn yêu cầu một lệnh cấm đối với Julia Lee Choi. Người phụ nữ này đã có hành vi theo dõi Tim Cook, nhiều lần xuất hiện tại nhà của ông và gửi những bức ảnh về súng, đạn để đe dọa CEO Apple.

Choi được cho là đã lái xe xuyên quốc gia từ Virginia đến nhà của Cook ở Palo Alto. Trong ngày 22/10/2021, cô đã ghé nơi này ít nhất hai lần.

Tim Cook đã nhận thấy hành vi bất thường của Julia Lee Choi từ mùa thu năm 2020. Ảnh: Fox.

Theo tài liệu, cảnh sát địa phương đã giam chiếc Porsche Macan của Choi sau khi được bắt được cô tại khu vực nhà Tim Cook.

Một nhân viên an ninh của Apple đã báo cho cảnh sát Palo Alto về xu hướng bạo lực của Choi. Nhân viên này cho biết Choi đã gửi một loạt thư với nội dung đe dọa đến nơi ở của Tim Cook.

"Sự an toàn của tôi, CEO Apple, đội ngũ an ninh và nhân viên Apple nói chung đang gặp nguy hiểm", Jose Berrera, chuyên viên an ninh toàn cầu của Apple, viết trong đơn kiến nghị.

Các tài liệu còn bao gồm ảnh chụp màn hình của một tài khoản Twitter có tên "Julia Lee Cook", với ảnh đại diện là khuôn mặt của CEO Apple.

Vào mùa thu năm 2020, Julia Lee Choi đã chia sẻ trên Twitter rằng Tim Cook là chồng của cô và hai người đã có với nhau một cặp song sinh.

Bên cạnh đó, Choi gửi email cho Tim Cook, cáo buộc ông đã lăng mạ cô.

"Tôi phải dùng thuốc tâm thần vì ông", một email của Choi gửi đến Cook hồi 2/11/2020.

Sau đó, tài khoản Gmail này đã gửi cho Cook bức ảnh một khẩu súng với nội dung "khẩu súng mới của tôi".

"Trước khi bắn, tôi sẽ không bao giờ trả lại nó", trích nội dung email. Hai phút sau, Tim Cook nhận được hình ảnh một hộp đạn. Ngày hôm sau, Choi lại tiếp tục gửi cho Tim Cook hình ảnh một khẩu súng đã nạp đạn.

"Tôi đã bảo ông đừng cố giết tôi nữa. Ông đã buộc tôi mua cái này (súng) thay vì mua cây Giáng sinh", trích email của Choi gửi đến CEO Apple.

Apple cho biết Julia Lee Choi đã gửi hình ảnh này để hăm dọa Tim Cook vào hôm 4/11/2020. Ảnh: Tòa án Santa Clara.

Trong một số email khác, Julia Lee Choi nhiều lần quấy rối tình dục và liên tục gọi Cook là "chồng" của cô.

Hồi tháng 12/2021, Julie Lee Choi đòi Tim Cook 500 triệu USD tiền mặt để cô "quên và tha thứ cho tất cả".

Sau khi xem xét các hành vi bất thường, mang tính đe dọa và kỳ lạ của Julia Lee Choi, Apple yêu cầu tòa án đưa ra lệnh cấm để bảo vệ tất cả nhân viên. Một tài liệu cho thấy Choi đã tiếp xúc trực tiếp với các thành viên trong ban điều hành Apple.

Ngoài ra, đơn kiện của Apple còn bao gồm các hồ sơ kinh doanh của Julia Lee Choi. Apple cáo buộc cô đã đăng ký nhiều tập đoàn giả mạo, trong đó có ít nhất một công ty Choi liệt kê Tim Cook làm người đại diện.