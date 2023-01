Giới phê bình âm nhạc và người hâm mộ bức xúc khi Celine Dion bị loại khỏi danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất của tạp chí Rolling Stone.

Celine Dion bị Rolling Stone hắt hủi

TMZ cho rằng Celine Dion bị hắt hủi vì danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại mà Rolling Stone mới công bố không có tên diva My Heart Will Go On. Trên Twitter, giới yêu nhạc, cộng đồng fan của Dion đăng tweet bức xúc và tuyên bố ngừng ủng hộ tạp chí âm nhạc của Mỹ.

Nhà phê bình nghệ thuật Robert Daniels viết: "Tôi chưa bao giờ thấy toàn bộ danh sách nào bị chỉ trích chỉ vì một thiếu sót như vậy trong đời". Daniels còn ví chuyện này như thể danh sách 200 ban nhạc Anh vĩ đại nhất mọi thời đại và không bao gồm The Beatles.

Đồng tình ý kiến trên, nhà sản xuất Jamie Lambert cho rằng việc vắng mặt diva huyền thoại là sai lầm. Những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như Bonnie Bernstein, Jann Arden, Ashton Pittman... cũng thất vọng về Rolling Stone.

Celine Dion sở hữu nhiều thành tích ấn tượng. Ảnh: USA Today.

Nổi tiếng với giọng hát mạnh mẽ và kỹ thuật điêu luyện, giọng ca người Canada, 54 tuổi, đã bán hơn 200 triệu đĩa toàn cầu trong suốt 5 thập kỷ hoạt động. Diva lừng lẫy sở hữu thành tích ấn tượng với 5 giải Grammy, 6 giải AMA, 7 giải Billboard, 12 giải Âm nhạc Thế giới, 20 giải JUNO...

Do đó, theo The Huffington Post, việc danh sách vắng mặt Celine Dion hay những giọng ca vĩ đại như Nat King Cole, Tony Bennett, Dionne Warwick và Johnny Mathis, là "sai lầm nghiêm trọng",

"Rolling Stone dường như đoán trước được phản ứng tiêu cực nên đã viết trong đoạn giới thiệu rằng đây là danh sách 'Những ca sĩ vĩ đại nhất', không phải danh sách 'Giọng ca vĩ đại nhất', đồng thời cho biết do có sự thay đổi trong tiêu chí, danh sách xuất hiện nhiều ca sĩ trẻ", The Huffington Post cho hay.

Aretha Franklin đứng vị trí đầu bảng - điều này không gây bàn luận, tiếp theo là Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyonce, Otis Reeding và Al Green.

Tuy nhiên, một vài cái tên bị giới chuyên gia đánh giá không sở hữu chất giọng nổi bật hay sản phẩm âm nhạc hoàn hảo như Celine Dion, vẫn góp mặt trong danh sách như Ozzy Osbourne, Glen Danzig, Kurt Cobain, Bruce Springsteen, Mick Jagger, John Foggerty, Patti Smith, Chrissie Hynde, Roger Daltry, Courtney Love và Joe Strummer.