CĐV tấn công trọng tài FIFA từng có tiền án năm 2012

CĐV Trần Tiến Dũng từng hành hung cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí năm 2012 và tái diễn điều đó khi tấn công trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà tối qua (19/7) trên sân Lạch Tray.

Danh tính CĐV bóp cổ, phun nước bọt vào mặt trọng tài FIFA là ông Trần Tiến Dũng. Gương mặt này không xa lạ với những người yêu bóng đá Hải Phòng. Ông Dũng được tôn là "ông trùm đốt pháo sáng" ở các sân cỏ V.League, nhất là các trận của Hải Phòng.

10 năm trước, Trần Tiến Dũng bị Tòa án Nhân dân Tỉnh Tiền Giang tuyên 12 tháng tù treo vì tội gây rối trật tự công cộng. Vụ việc liên quan đến cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí, diễn ra gần trạm thu phí trên đường cao tốc hồi tháng 4/2012.

Trần Tiến Dũng (áo đỏ) tự do đi lại và tấn công trọng tài FIFA ở sân Lạch Tray.

Ông Võ Minh Trí hiện là Phó Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Thời điểm đó, trọng tài người TP.HCM cùng tổ trọng tài và giám sát đang trở về sau trận đấu giữa Cao su Đồng Tháp với Vincent Hải Phòng. Vừa qua trạm thu phí, xe chở họ dừng lại ven đường thì bị xe CĐV Hải Phòng phát hiện.

Trần Tiến Dũng và một người khác nhảy xuống và lao vào trong xe chở tổ trọng tài để hành hung ông Võ Minh Trí. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng địa phương, ban tổ chức và VFF.

10 năm sau, ông Dũng tiếp tục là nhân vật chính trong một sự cố liên quan tới trọng tài. Sự việc xuất phát từ tình huống ở phút 77 trong trận thua 1-3 của Bình Định trước Hải Phòng tối ngày 19/7, khi trọng tài người Hà Nội không thổi phạt đền cho chủ nhà Hải Phòng. Trong pha bóng này, hậu vệ Hồ Tấn Tài của Bình Định để bóng chạm tay trong vùng cấm địa. Ông Ngọc Hà cho rằng đó không phải là lỗi cố ý dùng tay chơi bóng và không thổi phạt đền. Quyết định của ông Hà khiến CLB Hải Phòng và khán giả trên sân Lạch Tray phản ứng rất mạnh.

Sau khi trận đấu khép lại, ông Trần Tiến Dũng lao đến bàn trọng tài, phun nước bọt vào mặt ông Hoàng Ngọc Hà.

Sự việc chỉ được phát giác khi có một phóng viên quay lại cảnh này. Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn, đứng sát bên nhưng không có phản ứng. Người của ban tổ chức trận đấu cũng có mặt nhưng không ngăn cản kịp hành vi tấn công trọng tài.

Theo tìm hiểu của Zing, báo cáo trận đấu đã được Ban trọng tài VFF gửi về Ban kỷ luật VFF. Trưởng ban Trọng tài VFF, ông Dương Văn Hiền, cho biết phía ban kỷ luật đã nắm được danh tính người tấn công trọng tài: "Chúng tôi cực lực lên án hành động này. Tôi không hiểu sao một người không có thẻ lại có thể xuống sân và đi lại tự do, lại còn tấn công trọng tài mà không hề có sự can thiệp nào của lực lượng an ninh".

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà cho biết mình bóp cổ, đe dọa rồi bị phun nước bọt. Sức khỏe của ông Hà không bị ảnh hưởng nhưng hình ảnh giải đấu bị làm xấu đi nghiêm trọng bởi một CĐV.

Dự kiến vào ngày mai (21/7), Ban kỷ luật sẽ có quyết định xử phạt CLB Hải Phòng và có ý kiến về trường hợp cá biệt của CĐV Trần Tiến Dũng.