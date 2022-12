CĐV Argentina thiệt mạng khi ăn mừng vô địch World Cup

Theo Nexofin, CĐV Argentina nhập viện trong tình trạng bị chết não và đã qua đời. Cảnh sát thủ đô Buenos Aires phát hiện chàng trai này nằm bất tỉnh trên tầng ba của một bãi đậu xe. Theo thông tin thu thập ban đầu, người này nhảy múa ăn mừng trên mái nhà, không may đứng ở tấm tôn bị gãy và rơi xuống.

Hai ngày qua, một loạt sự cố xảy ra trong sự kiện ăn mừng chức vô địch World Cup của CĐV Argentina. Tại Gonzalez Catan, một CĐV rơi từ trên cao vào đám đông, khiến 4 người bị thương.

Ở Mar del Plata, một mảnh đá rơi từ tượng đài Quảng trường San Martin, trúng đầu cậu bé 5 tuổi. Cậu bé rơi vào tình trạng hôn mê, cần chăm sóc đặc biệt. Tại tụ điểm khác, xảy ra xô xát giữa 2 người đàn ông. Hậu quả là một người bị đâm vào động mạch cánh tay, đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hàng triệu CĐV đang đổ về thủ đô Buenos Aires để ăn mừng chức vô địch World Cup cùng Lionel Messi và đồng đội. Chuyến bay chở tuyển Argentina về nước vào trưa 20/12 (giờ Hà Nội). Khi đó, Argentina đã 4h sáng, song nhiều CĐV vẫn thức trắng đêm để đón những người hùng trở về.

Messi và đồng đội có vài giờ nghỉ ngơi, trước khi bắt đầu diễu hành cúp vô địch. Buổi lễ diễu hành thậm chí bị cắt ngắn khi số lượng CĐV đổ ra đường quá đông. Trực thăng phải xuất hiện để đưa các cầu thủ Argentina khỏi xe bus.

Argentina chờ đợi 36 năm để tận hưởng cảm giác vô địch World Cup. Trước đó, Diego Maradona dẫn dắt đội bóng xứ Tango lên đỉnh thế giới tại Mexico 86. Còn hiện tại, Messi hoàn thành giấc mơ cầm trên tay cúp vàng.

