CDC Mỹ công bố nghiên cứu mới về thời gian ủ bệnh của Omicron

Thời gian ủ bệnh của F0 nhiễm chủng Omicron có thể rơi vào khoảng 72 tiếng, ngắn hơn so với các chủng khác, theo một nghiên cứu mới vừa được CDC Mỹ công bố.

Người nhiễm Omicron có thể có triệu chứng, xét nghiệm dương tính và có khả năng lây virus cho người khác chỉ sau 3 ngày, ngắn hơn so với mức 4-6 ngày của Delta và chủng gốc, theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) công bố ngày 28/12, New York Times đưa tin.

Nghiên cứu được thực hiện đối với cụm dịch Omicron gồm 6 người trong độ tuổi 11-48 thuộc cùng hộ gia đình tại bang Nebraska (Mỹ), trong đó có một người đàn ông 48 tuổi chưa tiêm chủng gần đây từng đến Nigeria.

Một phụ nữ xét nghiệm Covid-19 vào ngày 22/12 tại New York (Mỹ), trong lúc Omicron đang lây lan nhanh chóng tại nước này.

Những người này được xác nhận nhiễm Omicron vào ngày 2/12, nhưng họ đã bị nghi mắc Covid-19 từ nhiều ngày trước khi Mỹ xác nhận ca nhiễm chủng mới đầu tiên vào ngày 1/12.

Chỉ một người trong gia đình này đã tiêm chủng đầy đủ. 5 trên 6 người trong nhà, bao gồm người đàn ông trở về từ Nigeria, đều đã mắc Covid-19 vào năm 2020. Không ai có bệnh nền.

Nghiên cứu cũng cho biết 6 người này có triệu chứng nhẹ. Cả 6 người đều mô tả mức độ ốm lần này tương đương hoặc nhẹ hơn lần đầu mắc Covid-19.

“5 ca tái nhiễm, bao gồm một ca đã tiêm chủng đầy đủ, có thể là do miễn dịch giảm dần, khả năng Omicron vượt qua một phần miễn dịch, hoặc cả hai”, tác giả nghiên cứu viết.

“Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các hội chứng lâm sàng nhẹ hơn hoặc gây ra các triệu chứng khác biệt là mức độ miễn dịch hiện có hay là sự thay đổi trong các đặc điểm lâm sàng của Omicron”, tác giả viết.

Trước đó, một nghiên cứu ở Na Uy được thực hiện với một ổ dịch Omicron lớn sau tiệc Giáng sinh cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của chủng này rơi vào khoảng 3 ngày. Hiện chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu.