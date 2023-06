Cầu thủ Việt kiều CH Czech được gọi về U23 Việt Nam

Nguyễn An Khánh, cầu thủ thuộc biên chế CLB Sigma Olomouc (CH Czech), được HLV Philippe Troussier đề xuất triệu tập lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6.

Nguyễn An Khánh (giữa) có quốc tịch CH Czech, sẽ về Việt Nam gia nhập đội U23 chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2024.

Nguyễn An Khánh (An Khánh Andrej Nguyễn) sinh năm 2005, là một trong số cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi) được triệu tập lên U23 Việt Nam đợt này. Anh đang thi đấu cho đội U19 của Sigma Olomouc (CH Czech), với vị trí sở trường là tiền vệ tấn công. Khánh cũng có thể đá tiền đạo hoặc tiền vệ cánh.

Lối chơi đa năng giúp An Khánh nhiều lần được góp mặt trong đội B của Sigma Olomouc đá giải Dorostenecka Liga 1 (giải đấu cho đội hình trẻ của các CLB CH Czech). Tính đến thời điểm hiện tại, An Khánh đã ghi được 7 bàn và kiến tạo 20 bàn cho các đồng đội. Hiện tại, An Khánh cũng là thành viên của đội tuyển U18 CH Czech.

An Khánh là một trong số sự bổ sung nhằm tăng cường lực lượng cho U23 Việt Nam vốn đang chịu tổn thất sau 2 ca chấn thương của Nguyễn Thanh Nhàn (tại SEA Games 32) và Lê Văn Đô (tại vòng 10 V.League 2023). Ngoài Khánh, HLV Troussier cũng gọi lại tiền đạo Võ Nguyên Hoàng và bổ sung thêm những gương mặt mới gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Hoàng Văn Toản hay hậu vệ Nguyễn Đức Anh.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt vừa có màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo CLB SLNA khi có cơ hội được bắt chính ở 2 vòng đấu mới đây tại V.League. Nguyễn Đức Anh là thành viên U20 Việt Nam dự VCK U20 châu Á 2023, trong khi Hoàng Văn Toản và Võ Nguyên Hoàng là thành viên U22 Việt Nam vô địch giải U22 Đông Nam Á 2022.

Tận dụng dịp FIFA Days tháng 6/2023, U23 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tập trung tập luyện song song với tuyển Việt Nam. Đây cũng là đợt tập trung hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 5/6 tới tại Hà Nội. Theo kế hoạch ban đầu, đội sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2023 do LĐBĐ Thành Đô (Trung Quốc) tổ chức. Tuy nhiên, do vướng lịch bảo dưỡng các sân vận động nên giải đấu này sau đó đã bị dời sang thời điểm khác.

Mặc dù vậy, U23 Việt Nam vẫn không thay đổi kế hoạch tập trung. Đội sẽ có 2 trận giao hữu được BHL đánh giá cao về chất lượng là trận gặp CLB Công An Hà Nội (CAHN) vào ngày 14/6 tại Trung tâm PVF và trận gặp CLB Hải Phòng ngày 17/6 tại SVĐ Lạch Tray.

Danh sách U23 Việt Nam với nhiều gương mặt quen thuộc vừa dự SEA Games 32.