Cầu thủ Curacao năn nỉ Messi mang 23 áo đấu

"Chúng tôi không oẳn tù tì để đổi áo như các cầu thủ Panama. Tôi nhắn cho Messi để nhờ anh ấy chuẩn bị 23 cái áo cho toàn đội. Tôi nói rằng nếu anh chỉ mang một cái thì chúng tôi sẽ đánh nhau để giành lấy nó", Cuco Martina, hậu vệ phải 33 tuổi, nói với TyC Sports.

Sau chiến thắng 2-0 của tuyển Argentina trước Panama, nhiều cầu thủ Panama đến gặp tiền vệ Enzo Fernandez để xin đổi áo. Một số cầu thủ thậm chí chơi oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ là người "may mắn" lấy được áo đấu của Enzo Fernandez.

Với các cầu thủ Curacao, được chạm trán với ĐTQG Argentina, đặc biệt Leo Messi, không phải chuyện diễn ra thường ngày. Bởi vậy, họ làm tất cả để có được những giây phút đáng nhớ trong sự nghiệp, bên cạnh việc xin áo đấu của nhà đương kim vô địch World Cup 2022.

Chia sẻ với báo giới, Leander Bacuna và Cuco Martina nhấn mạnh rằng "cả đội sẽ tận hưởng từng phút giây" trong cuộc đối đầu với Argentina. Thủ quân Cuco Martina háo hức: "Đây là giấc mơ thành hiện thực, đó là một điều rất tuyệt vời (để chỉ trận gặp Argentina - PV).

Theo TyC Sports, Leander Bacuna và Cuco Martina rất ngưỡng mộ Messi. Trên Instagram của mình, cả hai đều đăng bài viết liên quan đến số 10 người Argentina, như một cách để bày tỏ sự tôn trọng.

Lúc 6h30 ngày 29/3, Messi và đồng đội sẽ tiếp Curacao trên sân vận động Unico Madre de Ciudades (Argentina) với sức chứa hơn 30.000 chỗ ngồi. Các CĐV sẽ lắp đầy sân như trận thắng Panama 2-0 với hơn 83.000 người có mặt.

Ở trận giao hữu gặp Panama, Thiago Almada mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 78. Cú đệm bóng cận thành xuất phát từ quả đá phạt của Messi khi số 10 đưa bóng đập điểm nối xà ngang và cột dọc. Phút 89, Messi tự mình lập công cũng bằng một pha sút phạt đẹp mắt.

