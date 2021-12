Câu hỏi xoay quanh nhân vật em trai Thanos trong ‘Eternals’

Trong phim siêu anh hùng “Eternals”, Harry Styles thủ vai Eros, em trai của trùm phản diện Thanos. Dù xuất hiện chóng vánh, nhân vật đã khơi gợi nhiều tò mò.

Eternals là tác phẩm siêu anh hùng thứ ba được Marvel Studios tung ra rạp trong năm nay sau Black Widow và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Không kể Spider-Man: No Way Home hợp tác sản xuất cùng Sony Pictures, Eternals là tác phẩm khép lại năm 2021 của xưởng phim chuyên trị thể loại siêu anh hùng.

Theo thống kê từ The-Numbers, sau gần một tháng phát hành, Eternals đã thu 351,8 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Tác phẩm do Chloé Zhao đạo diễn mang đến nhiều bất ngờ. Trong phim, người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel được giới thiệu với nhân vật Eros do nam ca sĩ, diễn viên Harry Styles thủ vai.

Eros là ai?

Eros, hay Starfox như nhân vật tự giới thiệu, là một trong các thành viên của chủng tộc Eternal. Anh đồng thời là em trai của Thanos - gã Titan điên với âm mưu xóa sổ một nửa vũ trụ mà khán giả đều quen tên nhớ mặt.

Tạo hình Henry Styles trong vai Eros của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Theo diễn biến trong truyện tranh, cha mẹ của họ, A’Lars và Sui-San, đều là các Eternal. Một đến từ Trái Đất trong khi người còn lại tị nạn trên mặt trăng Titan. Hai người đã kết hợp thông tin di truyền để tạo ra một giống loài mới mang gốc gác Eternal: người Titan.

Trong MCU, nguồn gốc Eros còn giấu kín. Nhóm Eternal trên Trái Đất đều là tạo tác của một Celestial tên Arishem. Eros, với xuất thân Eternal, cũng có thể chào đời theo cách này. Anh được tạo ra thay vì sinh ra.

Tuy nhiên, như cặp biên kịch Ryan và Kaz Firpo của Eternals từng úp mở, không loại trừ khả năng Eros và Thanos vẫn có một ông bố và bà mẹ sinh học. Khác biệt lớn nhất giữa Starfox/Eros và Thanos trên màn ảnh cho đến lúc này chính là ngoại hình. Trong khi Eros bảnh bao giống hệt con người, Thanos lại mang gien trội của loài Deviant với làn da tím và khuôn mặt dữ tợn.

Eros/Starfox trên màn ảnh rộng vẫn chưa có nhiều đất để thể hiện sức mạnh của bản thân. Trên truyện tranh, năng lực của nhân vật tương đồng với nhiều Eternal khác như siêu sức mạnh, bền bỉ, vững chãi, tốc độ, giác quan tinh nhạy và bay lượn.

Anh cũng có khả năng thao túng trung khu thần kinh tưởng tượng trong não người, khiến họ yêu mến mình hay người khác. Eros có thể khiến một cá nhân trở nên bình tĩnh hay kích động hơn thường ngày chỉ bằng suy nghĩ.

Sứ mệnh của Eros trong MCU là gì?

Trước màn ra mắt trong Eternals, Eros rất có thể đã dành phần lớn thời gian ẩn náu trên hành tinh Titan. Anh ở đó, chứng kiến người anh em Thanos dẫn quân xâm chiếm dải ngân hà và đại bại dưới tay các Avenger.

Khán giả hy vọng sẽ thấy Eros/Starfox tái xuất trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 giống như tình tiết truyện tranh.

Thắc mắc chung của khán giả trước khi Eternals ra mắt là biệt đội siêu anh hùng bất tử ở đâu sau cái búng tay xóa sổ một nửa sinh vật sống toàn vũ trụ của Thanos. Trong một phỏng vấn mới đây, đạo diễn Chloé Zhao xác nhận các thành viên nhóm Eternal đều bình an vô sự - bởi họ về cơ bản không phải sinh vật sống tự nhiên.

Nếu Eros có chung nguồn gốc với các Eternal, anh ta chắc chắn còn tồn tại sau cú búng tay của Thanos. Trong khoảng thời gian các siêu anh hùng đau khổ, dằn vặt vì cái chết đột ngột của hàng tỷ con người cũng như xoay sở tìm cách đưa họ trở lại, Eros có thể đã kịp xây dựng xong một âm mưu mang tầm vũ trụ.

Chân tướng và số phận của nhóm Eternal trên màn ảnh sẽ được làm sáng tỏ trong Eternals (sẽ ra rạp tại Việt Nam từ 3/12). Sự xuất hiện của Eros trong cảnh cuối phim dự báo anh sẽ đóng vai trò quan trọng với an nguy của chủng tộc bất tử trong chặng đường tiếp theo.

Trong truyện tranh, Eros được mô tả là phiên bản đối lập của người anh trai tím rịm. Anh ta trân trọng mọi mạng sống và luôn tìm cách tận hưởng cuộc đời, bao gồm cả chuyện tình cảm lứa đôi. Sự xuất hiện của Eros trong Eternals báo hiệu việc nhân vật đã sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình mới.

Khán giả có thể tái ngộ Eros trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 hoặc The Marvels giống tình tiết trong truyện tranh. Anh cũng có thể trở lại với một vai trò quan trọng hơn trong các hậu truyện của Eternals. Khả năng mở ra với Eros trong MCU lúc này là không giới hạn, tùy thuộc vào bàn tay nhào nặn của các biên kịch Marvel Studios.