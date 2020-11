Câu chuyện về khối lập phương tung hoành thế giới

Nhà phát minh ra khối lập phương rubik đã tiết lộ hành trình ông phát triển ý tưởng này trong cuốn hồi ký “Cubed: The Puzzle of Us All”.

Hãy nhớ lần đầu tiên bạn nhìn thấy một khối rubik? Bạn sẽ muốn chạm vào, thử thao tác, cố gắng xoay các khối nhỏ về mọi hướng và sau đó là tìm mọi cách để phá giải câu đố này. Ernö Rubik, người Hungary, người tạo ra món đồ chơi này và tìm ra cách để nó chuyển động khi mới 30 tuổi. Đây không chỉ là một món đồ chơi mà còn là một vấn đề thú vị hơn cần được giải quyết. Cuốn sách được ra mắt ngày 15/9. Ảnh: Amazon. Dù là một kiến ​​trúc sư và thường xuyên giảng dạy về chủ đề kiến trúc, Ernö Rubik luôn có niềm đam mê về hình học, đặc biệt là hình học 3D. Ông tưởng tượng về các đối tượng trong thế giới thực và mô tả chúng bằng hình học với độ chính xác cao. Dù chỉ mang tính nghiệp dư nhưng sự tò mò, muốn khám phá thế giới hình học đã dẫn dắt Ernö Rubik đi theo con đường nghiên cứu sâu hơn. Một trong những đề tài ông quan tâm là khối lập phương. Nó dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống của ông, đến mức Ernö đã nhân cách hoá nó trong cuốn tự truyện Cubed: The Puzzle of Us All ngắn gọn, kỳ lạ và đầy thú vị. Ban đầu Rubik tập trung phát triển khối lập phương theo công thức 2 x 2 x 2, nhưng dường như sự kết nối giữa chúng liên tục đứt gãy. Sau khi điều chỉnh thành kích thước 3 x 3 x 3, mọi thứ đã trở nên hoàn hảo. Trong cuốn sách của mình, Rubik cũng chia sẻ về việc tìm kiếm vật liệu để làm ra khối lập phương này và việc nhận ra mỗi mặt của khối lập phương phải có một màu khác nhau. Tác giả cũng bày tỏ suy nghĩ về việc ông từng bỏ qua màu tím vì coi đây là một trong những màu không đủ "nam tính". Các khối rubik đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của nhiều em nhỏ khắp thế giới. Ảnh: Reuters. Sau khi chế tạo khối lập phương đầu tiên, Rubik đã dành vài tháng để chơi và tìm cách khôi phục các màu bị trộn lẫn trở lại trạng thái ban đầu. Hóa ra, người đầu tiên giải được một khối rubik chính là Ernö Rubik. Tác phẩm văn chương này của Ernö Rubik không chỉ là một cuốn hồi ký, như ông từng tuyên bố là không thích viết lách, mà còn là một bản tuyên ngôn cho toàn bộ cách suy nghĩ, cho sự cần thiết phải giữ lại một trò chơi thời thơ ấu nếu bạn muốn tạo ra bất cứ thứ gì có giá trị khi trưởng thành. Rubik cũng xuất hiện hết sức khiêm tốn khi ông tuyên bố bản thân không phải là người đã phát minh ra khối lập phương này mà chỉ là người "khám phá" ra nó. Và sau đó Ernö Rubik có một câu chuyện tuyệt vời để chia sẻ. Từ năm 1979-1982, 100 triệu khối lập phương đã được bán trên khắp thế giới. Cho tới nay, trò chơi này tiếp tục phổ biến. Thật khó tưởng tượng một thế giới không có khối lập phương.