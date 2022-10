Casino lớn nhất Quảng Ninh thua lỗ 12 quý liên tiếp

Doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng Casino Royal Hạ Long (Quảng Ninh) vẫn chưa thể thoát lỗ từ hoạt động kinh doanh.

Royal Hạ Long là casino lớn nhất đang hoạt động kinh doanh tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: AV Việt Nam.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (RIC) cho biết khách sạn casino có địa chỉ tại Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) này vừa có thêm một quý kinh doanh thua lỗ, nối dài chuỗi thời gian thua lỗ lên con số 12 quý liên tiếp.

Đáng chú ý, quý vừa qua, dù ghi nhận doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ, việc hoạt động trong tình trạng thu không đủ bù chi đã khiến khách sạn casino này tiếp tục thua lỗ.

Cụ thể, trong quý gần nhất, hoạt động kinh doanh khách sạn và casino mang về cho RIC tổng cộng 45,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng tới 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận gộp trong quý theo đó ghi nhận chuyển biến lớn từ mức lỗ 15,5 tỷ đồng kỳ trước lên 8,9 tỷ kỳ này, đánh dấu quý có lãi gộp dương thứ 2 liên tiếp.

Tuy nhiên, khoản lãi gộp kể trên cộng với doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 4 lần, đạt gần 2,2 tỷ đồng vẫn không đủ bù đắp hết chi phí phát sinh trong kỳ này của RIC. Kết quả là casino lớn nhất tỉnh Quảng Ninh vẫn phải ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 2,8 tỷ đồng quý vừa qua.

Dù đã giảm đáng kể so với mức lỗ hơn 25 tỷ đồng kỳ trước, đây vẫn là quý thua lỗ thứ 12 liên tiếp của RIC.

KHÁCH SẠN CASINO ROYAL HẠ LONG LỖ QUÝ THỨ 12 LIÊN TIẾP

Nhãn Quý I/2019 II III IV Quý I/2020 II III IV Quý I/2021 II III IV Quý I/2022 II III Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng -43.3 -34.4 8 -2.7 -33 -21.3 -17.1 -10.3 -26.7 -18.4 -25.1 -26.7 -30.2 -0.46 -2.8

Trên bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu lỗ sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp này đã vượt mốc 450 tỷ đồng , bào mòn hơn 60% vốn góp của chủ sở hữu.

Theo giải trình từ RIC, nguyên nhân giúp doanh thu quý vừa qua tăng mạnh so với cùng kỳ là nhờ dịch Covid-19 đã dần được khống chế, người dân không còn bị hạn chế đi lại, tăng trưởng kinh tế tích cực và đặc biệt là doanh thu ngành dịch vụ, du lịch tăng.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo RIC cũng đã tích cực tìm mọi biện pháp để ổn định nguồn khách hàng có sẵn, đồng thời khai thác nguồn khách hàng mới, qua đó giúp doanh thu tăng đáng kể.

Trong khi đó, doanh thu tài chính của công ty tăng chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá tăng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng là do dư nợ gốc vay cao hơn, dẫn tới chi phí lãi vay tăng.

Nói về khoản lỗ ròng trong quý vừa qua, RIC cho biết trong quý III năm nay, các biện pháp ban lãnh đạo áp dụng đã làm tăng doanh thu nhưng mức tăng này vẫn chưa đủ bù đắp chi phí phát sinh, dẫn tới khoản thua lỗ quý thứ 12 liên tiếp.

Tính chung 9 tháng, khách sạn casino Royal Hạ Long đã ghi nhận 96,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 44% so với cùng kỳ. Lỗ ròng trong kỳ là 35,7 tỷ đồng , giảm gần một nửa so với mức lỗ trong 9 tháng đầu năm 2021.

Năm nay, ban lãnh đạo RIC đặt kỳ vọng ghi nhận 6,323 triệu USD doanh thu, tăng 93% so với năm 2021, nhưng vẫn mục tiêu lỗ sau thuế 1,58 triệu USD , giảm 65% so với mức lỗ 4,48 triệu USD năm 2020. Do các mục tiêu đề ra đều bằng USD, việc tỷ giá quy đổi USD ra Đồng Việt Nam tăng mạnh từ đầu năm cũng ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh của casino này.

Thực tế, tại Việt Nam, Royal Hạ Long cũng không phải casino duy nhất thua lỗ trong những năm qua khi chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2021, cả 8 casino hoạt động tại thị trường Việt Nam đều thua lỗ. Trong đó, casino Hồng Vận (Quảng Ninh) đã phải đóng cửa không kinh doanh.

Cùng năm, doanh thu của các casino hoạt động trong nước chỉ bằng 89% so với năm 2020 và bằng 58% so với năm 2019 trước dịch.