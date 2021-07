Carlsberg và hành trình 'truy tìm cầu thủ thứ 12'

Bóng đá là môn thể thao vua của thế giới, nơi chứng kiến những trận cầu hấp dẫn đến nghẹt thở và cả khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ, tràn đầy hứng khởi đến từ những cầu thủ thứ 12.

Một vị huấn luyện viên bóng đá tài danh từng khẳng định: “Bóng đá sẽ không là gì nếu thiếu vắng người hâm mộ” (Football is nothing without fans). Khẩu ngữ này thậm chí còn xuất hiện một cách đầy long trọng và thiêng liêng trên những khán đài sân vận động hàng đầu trên thế giới.

Không nói quá nếu khẳng định rằng một trận bóng đá thành công khi cống hiến cho khán giả những phút giây thăng hoa và cảm xúc vỡ òa trên sân cỏ. Nhưng ngược lại, khán giả cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng tạo nên thành công và những khoảnh khắc bùng nổ giàu ý nghĩa ấy.

Nền bóng đá thế giới từ lâu đã hình thành một quan điểm “luật bất thành văn”: Giá trị của một sân vận động không chỉ thể hiện ở chất lượng sân, kiến trúc ấn tượng hay không gian trưng bày thành tích lịch sử hào hùng, mà được quyết định bởi quy mô khán đài, số lượng ghế ngồi và lượng cổ động viên có thể đến sân theo dõi trực tiếp. Số khán giả được vào sân càng đông, tỷ lệ lấp đầy khán đài càng lớn, đội bóng ấy càng khẳng định được giá trị và tầm ảnh hưởng của mình.

Từ lâu, người ta đã nhận ra cổ động viên có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với mỗi đội bóng. Bóng đá không chỉ là cuộc chơi của 11 cầu thủ trên sân, mà còn là sân khấu của hàng vạn, hàng triệu người hâm mộ - cầu thủ thứ 12, những người hít thở và cháy hết mình qua từng khoảnh khắc bóng lăn, dù ở bất cứ đâu, tại nhà, trên đường phố hay khán đài sân vận động.

Chỉ cần mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng dành cho môn túc cầu và tình yêu lớn với đội bóng, mỗi cổ động viên đều đã là một phần của bóng đá, một nhân tố không nhỏ tạo nên sức mạnh, tiếp thêm động lực cho 11 cầu thủ trên sân.

Dễ thấy trên khán đài hay bên ngoài sân vận động, dàn cổ động viên nhiệt thành luôn biết cách tạo ra những bữa tiệc ăn mừng, khuấy động không khí để ủng hộ, khích lệ tinh thần đội nhà. Mỗi tiếng vỗ tay, hò reo, những nụ cười chiến thắng và cả giọt nước mắt của họ đều có thể biến sân vận động thành “chảo lửa” đầy năng lượng và đam mê.

Đó cũng là lý do mà việc thi đấu trên sân nhà luôn được xem là lợi thế lớn trong bóng đá. Với lượng cổ động viên đông đảo trên khán đài, đội bóng chẳng khác nào có thêm “cầu thủ thứ 12” tiếp thêm động lực và sức mạnh.

Lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc so tài mà thành bại chung cuộc có ảnh hưởng rất lớn từ những cổ động viên trên khán đài. Khi đó, chiến thắng hay thất bại chỉ chênh lệch trong gang tấc bởi những nhân tố phía sau cầu môn.

Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua không chỉ bởi sự thăng hoa của cảm xúc và đam mê trong mỗi phút giây bóng lăn trên sân cỏ.

Môn thể thao này còn trở thành cầu nối giữa cầu thủ và những người thưởng thức trận đấu. Người xem không chỉ theo dõi, thưởng thức bóng đá, mà thực sự “sống” trọn vẹn với bộ môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh.

Bóng đá và bia tưởng chừng không liên quan, nhưng lại có những điểm chung đặc biệt. Cũng như môn thể thao vua kiến tạo từ tư duy và chiến thuật, thức uống này chinh phục hàng triệu người trên thế giới khi được tạo nên bởi sự kết hợp hài hòa giữa niềm đam mê của các nghệ nhân, nghệ thuật nấu bia tinh tế cùng sức sáng tạo vô tận từ nhà sản xuất bia.

Với lớp bọt dày mịn, chất bia êm mượt cùng hương thơm tinh tế, bia mang đến sự cộng hưởng, giúp nâng tầm trải nghiệm bóng đá cùng hương vị và cảm xúc.

Trong các bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, bia được xem là thức uống lý tưởng để chia sẻ niềm vui sướng và hạnh phúc. Ngược lại, bia cũng là bạn đồng hành không thể thiếu để người hâm mộ bóng đá cùng nhau an ủi, vỗ về nỗi buồn chiến bại. Mối tương hợp hài hòa của cặp bài trùng bia và bóng đá đã chiêu đãi người dùng những hương vị làm bùng nổ mọi giác quan, đẩy cảm xúc lên cao trào theo từng nhịp điệu trên sân cỏ.

Có thể nói, nếu bóng đá truyền lửa cho người hâm mộ cháy hết mình, thì những ly bia êm mượt là chất xúc tác hoàn hảo cho cảm xúc thêm phần thăng hoa.

Gắn kết bền chặt với bóng đá từ những năm 1970, Carlsberg luôn song hành và tạo nên không ít khoảnh khắc khó quên cùng người hâm mộ trong các giải đấu sôi động. Với tôn chỉ “vươn tới những điều tốt đẹp hơn”, thương hiệu bia Đan Mạch không ngừng nghiên cứu và mang đến những sáng tạo từ trong chất bia đẳng cấp đến trải nghiệm đặc biệt để thổi nhiệt niềm hạnh phúc, sự hứng khởi cho người thưởng thức, nuôi dưỡng niềm vui xem bóng đá cho cộng đồng người yêu bia.

Trên hành trình gắn bó cùng môn thể thao vua, Carlsberg hiểu rằng người hâm mộ chính là nhân tố quan trọng biến mỗi trận bóng thêm phần đặc sắc khi cùng nhau tạo ra và trân trọng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tri ân “mối lương duyên” giữa bóng đá và bia, Carlsberg tổ chức cuộc thi “Nâng ly vì cầu thủ thứ 12” với mong muốn bày tỏ lòng biết ơn, trở thành “fan trung thành” của người hâm mộ, giúp họ cổ vũ, ăn mừng khi men say chiến thắng hòa quyện trong men bia.

Với chất bia êm mượt, vị bia đậm đà khó quên, Carlsberg được xem là sự lựa chọn sáng giá để đem đến những trải nghiệm độc đáo cho người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam.

Khi tham gia cuộc thi, các cầu thủ thứ 12 chia sẻ câu chuyện yêu bóng đá của mình trên trang Facebook cá nhân kèm hashtag #12thPlayer #Carlsberg.

Bằng những câu chuyện ý nghĩa về tình yêu bóng đá lan tỏa rộng rãi, người hâm mộ không chỉ được hòa nhịp cùng cộng đồng “cầu thủ thứ 12” tại Việt Nam, mà còn nhận bộ quà đặc biệt mang đậm tinh thần bóng đá kèm thùng bia từ Carlsberg, dẫn dắt cho từng khoảnh khắc thêm bùng nổ. Hành trình “Truy tìm cầu thủ thứ 12” đã thổi nhiệt cho mùa hè thêm hấp dẫn, cùng người yêu bóng đá lan toả mạnh mẽ tình yêu trái bóng tròn và một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của Carlsberg dành cho bóng đá, cũng như mong muốn nâng tầm trải nghiệm cho người yêu bia nói chung và cổ động viên nói riêng.