Cara kết hợp Bùi Công Nam ra mắt MV ‘You make tomorrow’

Nữ ca sĩ Cara xuất hiện với tạo hình khác biệt trong MV “You make tomorrow”, được sản xuất bởi Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) và nhạc sĩ Bùi Công Nam.

You make tomorrow là sáng tác mới của Bùi Công Nam - chàng nghệ sĩ điển trai, đa tài của showbiz Việt. Đảm nhận vai trò hát và đóng chính trong MV cùng tên, Cara hóa thân thành cô sinh viên Gen Z trẻ trung, đang tìm kiếm con đường tương lai cho bản thân.

Nghệ sĩ Gen Z hội tụ

You make tomorrow được sáng tác với niềm cảm hứng dành cho Gen Z - những bạn trẻ ở độ tuổi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, đang tìm kiếm con đường khác biệt.

Lời ca như phút tự sự của nhạc sĩ dành cho nhân vật chính trong câu chuyện: "Hình như em đang lo lắng băn khoăn điều gì/ Hình như sâu trong đôi mắt em đang thầm thì/ Rằng em, em mong những khát khao trong tim em sẽ bay thật xa/ Có lẽ em phân vân/ Không biết đâu mà lần/ Bởi vì giờ là lúc bắt đầu chương mới tương lai bản thân”.

You make tomorrow là ca khúc trẻ trung dành cho Gen Z.

Bùi Công Nam chọn Cara - nữ ca sĩ sở hữu giọng hát cao và trong trẻo - thể hiện ca khúc này. Cái tên Cara lần đầu được chú ý nhờ vai nữ chính trong MV Nơi này có anh của Sơn Tùng M-TP. Cô được biết đến và yêu mến nhiều hơn khi thể hiện khả năng và tính cách qua các chương trình như Gương mặt thân quen, Người ấy là ai? hay The Heroes 2021.

Cara hóa thân thành nữ sinh Gen Z.

Trong lần xuất hiện mới nhất, Cara đưa phong cách trẻ trung, dễ thương và đầy màu sắc vào ca khúc You make tomorrow. Một lần nữa, nữ ca sĩ thể hiện ưu điểm giọng hát với những nốt cao nhưng vẫn giữ được độ sáng và rõ lời.

Bên cạnh Cara, You make tomorrow còn được thêm "gia vị" từ chất giọng rap ấm áp của August - chàng nghệ sĩ sở hữu nhiều bản hit cùng các ngôi sao nổi tiếng.

"U là you đó người bạn trẻ đang nhìn đi đâu đó/ M make này make kia thực học song hành thực chiến đâu khó đâu/ T tomorrow is in your hand I know you can". Có thể nói, giai điệu dễ nhớ, dễ thuộc, ca từ gần gũi nhưng không hời hợt, kết hợp màu sắc độc đáo đã tạo nên một MV hợp gu Gen Z.

Ca khúc ra mắt vào cuối tháng 3 cũng là lời nhắn nhủ chân tình của Bùi Công Nam và Cara đến Gen Z - những người quyết định lựa chọn con đường sẽ đi và tạo nên tương lai khác biệt cho chính mình. Thưởng thức trọn vẹn ca khúc tại đây.

UMT chắp cánh ước mơ cho người trẻ

Lắng nghe trọn vẹn ca khúc You make tomorrow, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh UMT - ngôi trường chuẩn quốc tế đang là điểm đến mơ ước của những Gen Z muốn trải nghiệm khoảng trời đại học đầy khác biệt.

UMT, hay Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM, tọa lạc tại khu đô thị trẻ Cát Lái với diện tích 80.000 m2 cùng 500 m đường bờ sông trong lành, xanh mát. Trường được quy hoạch bài bản và đồng bộ, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, thiết kế và xây dựng theo mô hình của nhiều ngôi trường danh tiếng trên thế giới.

Chương trình đào tạo tại UMT tham chiếu chuẩn kiểm định nghề nghiệp quốc tế (ACBSP, ASIIN...), được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia có tâm và tầm, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên trên mọi "mặt trận".

Tại UMT, sinh viên được học tập, trải nghiệm và khám phá mô hình đào tạo khác biệt, kết hợp hoạt động thực tiễn, có cơ hội thực tập thực tế tại doanh nghiệp, làm việc trong môi trường quốc tế... xuyên suốt chương trình.

UMT hướng đến trở thành ngôi trường đại học chuẩn quốc tế.

Với tinh thần giáo dục khai phóng, hệ sinh thái hợp tác quốc tế và doanh nghiệp toàn diện, UMT là nơi mọi sinh viên đều được phát triển tiềm năng tối đa. Điều này hứa hẹn giúp sinh viên tự do lựa chọn định hướng cho bản thân, linh động làm được nhiều ngành nghề trong môi trường đa văn hóa, sẵn sàng thích ứng với mọi biến đổi của thế giới số 4.0, tự tin trở thành công dân toàn cầu.

UMT hướng tới trở thành ngôi nhà thứ hai đặc biệt nơi Gen Z có thể thoải mái tận hưởng và trải nghiệm khoảng thời gian 4 năm vui vẻ, ý nghĩa và hạnh phúc.

Năm 2022, UMT đào tạo 6 ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế và Quản lý thể dục thể thao. Trường dự kiến tuyển sinh 600 sinh viên cho khóa đầu, với 5 phương thức linh hoạt: Xét tuyển trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022; xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT (học bạ); xét tuyển thẳng theo quy định của UMT; xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 2022; xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT. Độc giả xem chi tiết tại đây.