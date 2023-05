Cặp tình nhân nổi tiếng giới rap Việt trước khi chia tay

Ngoài là diễn viên, người mẫu tự do, Naomi từng là giọng ca chính trong nhóm nhạc underground có tên Danger From Deers. Cô được biết tới nhiều nhất khi tham gia chung kết Rap Việt mùa 1. Thời điểm đó, tiết mục Chim sẻ và dâu tây do Naomi, Wowy và Dế Choắt thể hiện rất được yêu thích.