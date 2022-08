Cấp căn cước gắn chip cho toàn bộ người dân trước ngày 30/9

Bộ Công an đặt mục tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân có đủ điều kiện cấp trong tháng 9.

Nội dung liên quan đến căn cước công dân (CCCD) gắn chip là một trong những vấn đề được đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an - đề cập trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 10/8.

Bộ trưởng nhấn mạnh sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hồi tháng 2/2021, Bộ Công an đã triển khai gắn số định danh và thông báo 100% số định danh cá nhân cho công dân toàn quốc (mã số định danh cá nhân được cấp ngay khi công dân mới sinh ra và chính là số căn cước sau khi công dân đến tuổi làm căn cước).

Đồng thời, Bộ Công an đã triển khai chiến dịch thu nhận và cấp thẻ căn cước gắn chíp điện tử cho công dân toàn quốc để người dân sớm được hưởng những tiện ích do thẻ căn cước mới mang lại. Tính đến ngày 5/8, Bộ Công an đã cấp gần 68 triệu CCCD gắn chip.

"Đồng thời, tích cực triển khai các giải pháp để cố gắng phấn đấu hoàn thành việc cấp CCCD cho toàn bộ người dân có đủ điều kiện trước ngày 30/9", báo cáo nêu và nhấn mạnh riêng công dân tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ) dự kiến hoàn thành trong tháng 8.

Chip điện tử ở mặt sau của CCCD sẽ tích hợp nhiều loại giấy tờ. Ảnh: Hoàng Lam.

Ngoài ra, ngày 18/7, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng và công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử hoạt động chính thức. Bộ Công an đánh giá đây là bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia.

Bộ Công an cũng đẩy mạnh nghiên cứu, tích hợp thông tin trên thẻ căn cước tạo thuận lợi nhất cho người dân. Điển hình là đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm xã hội phục vụ người dân dùng thẻ căn cước đi khám bệnh, thí điểm xác thực danh tính qua CCCD tại các quầy giao dịch của 5 ngân hàng, sử dụng thành công CCCD thay thẻ ATM...

Để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử để tăng cường các ứng dụng trong thời gian tới, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung lực lượng, trang thiết bị, phương tiện cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục tích hợp thông tin, ứng dụng thẻ căn cước trên các lĩnh vực, góp phần giảm bớt các giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Đáng chú ý, mới đây Bộ Công an còn đề xuất chỉnh lý quy định về Cơ sở dữ liệu CCCD, bổ sung các nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD gồm: Thông tin sinh trắc học (mống mắt, ADN, giọng nói); thông tin về người không quốc tịch, nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt được sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt sinh ra tại nước ngoài nhưng đã trở về Việt Nam sinh sống liên tục từ 5 năm trở lên).

Bộ cũng đề xuất bổ sung vào cơ sở dữ liệu các thông tin gồm: Số chứng minh nhân dân của công dân, ngày cấp, nơi cấp; người giám hộ, người được giám hộ; thông tin về diện chính sách; tài khoản định danh điện tử của công dân.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cấp thẻ CCCD gắn chip cho công dân là trẻ em dưới 14 tuổi.