Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn tắc dù thu phí không dừng

Kể từ khi chỉ có thu phí tự động không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn liên tục bị ùn xe kéo dài.

Theo ghi nhận, kể từ khi cao tốc chỉ có thu phí tự động không dừng cho thấy, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục ùn xe kéo dài, các phương tiện xếp hàng và mất rất nhiều thời gian để qua trạm thu phí.

Bên cạnh lỗi chủ quan của chủ phương tiện lưu thông trên cao tốc như chưa dán thẻ, tài khoản giao thông không có hoặc không đủ tiền thì một nguyên nhân quan trọng khác là số làn thu phí không dừng chưa đáp ứng được số lượng lớn phương tiện lưu thông.

Tổng cục Đường bộ VN cho biết qua một tháng vận hành, tại khu vực các trạm thu phí Long Phước, trạm ra QL51 theo hướng từ TP.HCM đi QL51 và trạm vào cao tốc từ hướng QL51 về TPHCM, lưu lượng phương tiện qua trạm lớn dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Trạm thu phí Long Phước.

Trạm thu phí Long Phước mới lắp đặt 9 làn ETC trên tổng số 14 làn thu phí tại trạm. Trạm ra QL51 theo hướng từ TP.HCM đi QL51 mới lắp đặt 2 làn ETC trên tổng số 4 làn thu phí tại trạm. Trạm vào cao tốc từ hướng QL51 về TP.HCM được lắp đặt 4 làn ETC trên tổng số 7 làn thu phí tại trạm.

Từ đây, Tổng cục Đường bộ VN kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo VEC rà soát phương án tổ chức giao thông. Bên cạnh đó nghiên cứu, tính toán việc đầu tư lắp đặt bổ sung làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí nêu trên để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc khu vực trạm thu phí.

Ông Nguyễn Hải Long, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm giám sát khai thác vận hành đường cao tốc VN (VECM) - đơn vị thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc VN, cho biết khi đầu tư các làn thu phí không dừng, VEC tính toán lưu lượng xe trong điều kiện bình thường.

"Kể từ khi thu phí tự động không dừng hoàn toàn trên cao tốc, lượng xe dán thẻ và sử dụng dịch vụ đã tăng đột biến, dẫn đến số làn thu phí không dừng nhiều thời điểm không đáp ứng được. VEC đang nghiên cứu đầu tư thêm số làn tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc này để đáp ứng nhu cầu lưu thông của phương tiện tăng cao", ông Long cho hay.