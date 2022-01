Cảnh vô vọng vác đơn kiện của diễn viên quần chúng Trung Quốc

Choi Sung Won trở lại showbiz sau khi chữa khỏi ung thư

Choi Sung Won sẽ tham gia diễn xuất trong "From Now On, Showtime". Trước đó, sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn vì quá trình điều trị bệnh ung thư.