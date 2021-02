Cảnh tượng chưa từng có tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh vì dịch Covid-19

Lần đầu tiên theo dõi lễ cầu an qua nền tảng trực tuyến, chị Trương Thùy Linh (29 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Xem lễ cầu an onine cũng khá thú vị vì lần đầu tiên tôi được biết tường tận các quy trình của buổi lễ do các sư thầy thực hiện, khác hẳn với mọi năm chỉ ngồi ngoài đường và theo dõi qua loa phóng thanh".