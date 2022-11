Cảnh tình cảm của Song Joong Ki lại gây tranh cãi

Tập 3 của "Reborn Rich" vấp phải phản ứng trái chiều. Nguyên nhân là biên kịch tăng cảnh tình cảm giữa hai nhân vật do Song Joong Ki và Shin Hyun Been đảm nhận.

Song Joong Ki và bạn diễn Shin Hyun Been.

Tập phim thứ 3 mới lên sóng đài JTBC của phim Reborn Rich do Song Joong Ki đảm nhận vai chính đang vấp phải phản ứng trái chiều. Trên trang Theqoo, khán giả cho rằng tập 3 của phim không hấp dẫn bằng hai tập đầu tiên. Lý do khán giả phản đối tập phim là tuyến tình cảm giữa các nhân vật của Song Joong Ki và Shin Hyun Been.

Trong tập này, Jin Do Joon (do Song Joong Ki đảm nhận) bắt đầu theo học trường luật, nơi anh gặp Seo Min Young (Shin Hyun Been). Trong kiếp trước của Jin Do Joon, Seo Min Young là công tố viên được mệnh danh “thần chết” ở tập đoàn Soonyang. Tuy nhiên, ở kiếp này, Seo Min Young trở thành sinh viên luật với tính cách hoàn toàn khác kiếp trước. Jin Do Joon và Seo Min Young rung động khi gặp nhau.

Phim của Song Joong Ki đạt tỷ suất người xem khả quan ngay khi lên sóng.

Reborn Rich kể về Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki đảm nhận) - thư ký trung thành và tận tụy của gia đình Soonyang. Sau khi bị buộc tội tham ô và bị sát hại bởi chính gia đình Soonyang, Yoon Hyun Woo bất ngờ tỉnh dậy vào năm 1987 nhưng với thân phận Jin Do Joon. Jin Do Joon là cháu trai út trong gia tộc Soonyang.

Nhiều khán giả chỉ trích việc ê-kíp sản xuất tăng thêm các cảnh tình cảm giữa hai nhân vật. Trong khi đó, ở webtoon (truyện tranh trên mạng) gốc, câu chuyện tình yêu của họ rất mờ nhạt. Truyện tập trung vào hành trình vạch trần tội ác của Yoon Hyun Woo.

Trong bài viết đăng ngày 21/11 trên diễn đàn Theqoo, khán giả yêu kịch biên kịch của phim bám sát webtoon gốc. Họ bình luận: “Làm ơn hãy hạn chế tuyến tình cảm của hai nhân vật”, “Tập thứ ba đã phá hỏng bộ phim. Tôi đang vừa xem vừa tua những cảnh tình cảm”, “Diễn xuất của Lee Sung Min (trong vai Jin Yang Chul - ông của Jin Do Joon) chính là yếu tố hấp dẫn, truyền tải nội dung bộ phim. Bộ phim chỉ thú vị khi có anh ấy tham gia. Diễn xuất của anh ấy thật ấn tượng”.

Reborn Rich có khởi đầu ấn tượng với tỷ suất người xem vượt qua 10% cho tập gần nhất. Bộ phim phá vỡ tiêu chuẩn ở ngành phim truyền hình Hàn Quốc bằng cách phát sóng ba tập mỗi tuần thay vì hai tập như truyền thống.