Cảnh thân mật giữa Trương Trí Lâm và Trương Kế Thông

Trong dự án phim mới, Trương Trí Lâm và Trương Kế Thông có nhiều phân cảnh tình cảm, thân mật như một cặp tình nhân.

Ngày 8/4, HK01 đưa tin hình ảnh hậu trường của bộ phim All U Need Is Love được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, khoảnh khắc khoe vóc dáng cùng những phân cảnh thân mật như một cặp tình nhân đồng giới giữa Trương Trí Lâm và Trương Kế Thông gây chú ý.

Theo HK01, nhà sản xuất chưa tiết lộ vai trò của hai tài tử Hong Kong, song cho biết họ sẽ là cây hài tạo ra tiếng cười trong tác phẩm. Tuy nhiên, theo tạo hình xăm trổ, phong trần của Trương Trí Lâm, On cho rằng anh vào vai đại ca giang hồ.

Khán giả bất ngờ trước những phân cảnh thân mật của Trương Trí Lâm và Trương Kế Thông. Ảnh: On.

Trong phim, Trương Trí Lâm và Trương Kế Thông có nhiều phân cảnh thể hiện mối quan hệ tình cảm như mát-xa, ôm nhau ngủ hay ngâm mình trong một bồn tắm.

Chia sẻ với On, bộ đôi diễn viên cho biết có chút ngượng ngùng khi phải đụng chạm cơ thể của nhau trước ống kính. "Thật không dễ để thân mật với một người đồng giới", Trương Trí Lâm nói. "Cũng may là anh em chúng tôi đã quen biết nhau từ trước. Nếu là một bạn diễn xa lạ sẽ rất khó khăn khi đóng những phân cảnh như vậy", Trương Kế Thông chia sẻ.

Bộ đôi diễn viên thân thiết ngoài đời, nhưng vẫn cảm thấy ngại khi diễn cảnh động chạm, tình cảm trong phim. Ảnh: HK01.

All U Need Is Love là bộ phim chống dịch, thuộc thể loại hài - chính kịch, có sự tham gia của dàn sao tên tuổi trong showbiz Hong Kong như Cổ Thiên Lạc, La Lan, Châu Tú Na, Tăng Chí Vỹ, Nguyên Thu, Trương Đạt Minh...

Phim được sản xuất bởi Hiệp hội Diễn viên Hong Kong, Liên đoàn các nhà làm phim Hong Kong và 10 công ty điện ảnh hàng đầu nhằm đưa nền điện ảnh xứ Hương Cảng thoát khỏi khủng hoảng.