Cảnh sát vây bắt sới gà ở Bến Tre

Thấy cảnh sát, nhóm đá gà bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát đã bắt được 31 người, tạm giữ hơn 300 triệu đồng.

Chiều 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Công an huyện Mỏ Cày Nam và lực lượng CSCĐ triệt phá sới đá gà tại ấp An Bình, xã An Thạnh.

Nhóm người đánh bạc bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp.

Thời điểm trên, những người có mặt tại sới bạc tháo chạy theo nhiều hướng. Cảnh sát đã khép kín vòng vây, bắt giữ 31 người liên quan.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 308 triệu đồng, 29 xe máy, 21 điện thoại cùng các tang vật liên quan.

Nhóm người này được cảnh sát đưa về trụ sở lấy lời khai, lập hồ sơ điều tra.