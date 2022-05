Cảnh sát truy tìm giang hồ Nam 'Con'

Trong lúc được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, Đào Xuân Nam (còn gọi là Nam "Con") đã bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị.

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy tìm Đào Xuân Nam (tức Nam "Con", 40 tuổi, quê huyện An Lão, Hải Phòng).

Đào Xuân Nam. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo công an, Nam "Con" là đệ tử của Ngô Văn Long (tức Long "Vàng", ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tháng 3/2008, Nam cùng 3 đàn em tới gặp một người đàn ông ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để đòi nợ hộ Long.

Tại đây, nhóm này dùng dao chém nạn nhân bị thương tật 47%. Công an sau đó bắt giữ Long "Vàng" cùng 2 người trong nhóm, ra lệnh truy nã Nam "Con" và người còn lại.

Trong lúc bị truy nã, Nam tiếp tục gây án. Đêm 14/4/2009, Nam "Con" cùng một người khác dùng súng bắn Hoàng Lại Nam (tức Nam "Ngọ", ở quận Hai Bà Trưng) trước cửa một quán bar trên phố Phùng Hưng khiến nạn nhân bị thương 41%. Vụ việc diễn ra vì trước đó, cuối năm 2008, Nam "Con" bị nhóm của Nam "Ngọ" quây đánh, đâm một nhát vào ngực.

Người đi cùng Nam "Con" bị bắt giữ, còn giang hồ này tiếp tục trốn truy nã. Tới năm 2011, Nam ra đầu thú sau khi liên quan tới vụ tranh giành địa bàn bảo kê quán bar tại TP.HCM

Theo cơ quan công an, Nam đã bị khởi tố trong vụ án Giết người, Cố ý gây thương tích nhưng đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Lợi dụng điều này, bị can đã bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị.

Công an TP Hà Nội thông báo người dân nếu biết Đào Xuân Nam đang ở đâu hoặc nhìn thấy bị can, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0915.362.985) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.