Cảnh sát truy đuổi 2 thanh niên giật iPhone của cô gái

Nghe tiếng tri hô, cảnh sát lập tức đuổi theo 2 thanh niên giật chiếc iPhone của cô gái ở An Giang. Không lâu sau, cả 2 đã bị bắt.

Phạm Minh Sơn và Trần Văn Nguyên. Ảnh: Tiến Tầm.

Chiều 19/3, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, tạm giữ Phạm Minh Sơn (25 tuổi) và Trần Văn Nguyên (30 tuổi, cùng ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau gây án. Khuya 17/3, Nguyên lái xe máy chở Sơn đến huyện Thoại Sơn.

Phát hiện chị Ngọc Trân (19 tuổi) đứng bên lề đường nghe điện thoại, Nguyên lái xe ép sát để Sơn giật điện thoại iPhone của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác của Công an xã Định Thành nghe tiếng tri hô của chị Trân nên lập tức truy đuổi. Đến khu vực Chợ Kinh F, cảnh sát bắt giữ được Sơn cùng tang vật và phương tiện gây án.

Nguyên bỏ chạy rồi bị bắt sau đó khoảng một giờ tại khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập.