Cảnh sát TP.HCM đột kích sòng bạc ở hồ câu cá, thu giữ 1,5 tỷ đồng

Đột kích sòng bạc trong khu câu cá, Công an TP.HCM bắt quả tang 18 người đang sát phạt, thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh triệt phá sòng bạc do Lê Quốc Thịnh (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Đặng Hoàng Vinh (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu.

Theo cảnh sát, sòng bạc được 2 nghi phạm tổ chức từ tháng 8 đến nay tại khu câu cá Tấn Đạt nằm ở đường Bông Văn Dĩa (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

Vinh thuê địa điểm khu câu cá trên của Thịnh với số tiền 2 triệu đồng/ngày. Để phục vụ việc tổ chức, 2 nghi phạm thuê thuê Nguyễn Tấn Lực và Nguyễn Thanh Tâm phục vụ tại sòng và trả công từ 500.000 đến 1 triệu đồng/ngày.

Cảnh sát bắt quả tang các nghi phạm đang đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Hàng ngày, Vinh lái ôtô đón các con bạc rồi chở đến sòng để chơi bài cào 3 lá. Những người muốn sát phạt phải đóng 500.000 đồng/người (gồm phí đưa đón, mua que test Covid-19 và đồ ăn, uống). Cộng với tiền thu xâu từ nhà cái, trung bình mỗi ngày, chủ sòng thu lợi 13-17 triệu đồng.