Cảnh sát tìm nam thanh niên nhảy cầu ở sông Vàm Cỏ Tây

Đứng giữa cầu Tân An (TP Tân An, Long An) được 15 phút, nam thanh niên leo qua lan can nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây và mất tích.

Khu vực cầu xảy ra vụ việc. Ảnh: A.L. Khoảng 11h ngày 9/10, nam thanh niên hơn 20 tuổi đi bộ lên giữa cầu Tân An, TP Tân An, tỉnh Long An. Sau khi đứng 15 phút tại đây, người này bỏ lại đôi dép rồi nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây. Phát hiện vụ việc, nhiều người hô hoán kêu cứu nhưng nạn nhân đã bị nước cuốn mất tích. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Tân An đã đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên. Vụ việc xảy ra tại cầu Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: Google Maps.