Cảnh sát tiếp tục khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần, cảnh sát có mặt tại Cục Đăng kiểm Việt Nam để thực hiện việc khám xét trụ sở đơn vị này.

Chiều 5/1, Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội có mặt tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam để tiến hành khám xét.

Theo cảnh sát, việc khám xét phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Đây là lần thứ 2 cảnh sát khám xét trụ sở đơn vị này. Trước đó, ngày 28/12, các đơn vị trên đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cơ quan chức năng sau đó đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách để phục vụ công tác điều tra.

Đến 17h30 ngày 5/1, việc khám xét vẫn đang được tiến hành.

Trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: N.T.

Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và các quận, huyện đã khởi tố 43 người, khám xét 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án trên, Công an TP.HCM vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an tặng thư khen.