Cảnh sát phải điều trị phơi nhiễm HIV sau khi khống chế nhóm trộm cắp

Sáu cảnh sát bị trầy xước, chảy máu khi khống chế nghi phạm nhiễm AIDS giai đoạn cuối nên phải đi điều trị phơi nhiễm.

Sáng 21/5, Công an phường Mỹ An bàn giao Ngô Viết Hiếu (29 tuổi, trú quận Liên Chiểu), Nguyễn Thị Lan Xuân (30 tuổi, trú quận Hải Châu, bạn gái của Hiếu) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (29 tuổi, trú quận Hải Châu) cho Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hiếu khai nhiễm HIV giai đoạn cuối. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông tin ban đầu, từ ngày 15/5 đến ngày 20/5, trên địa bàn phường Mỹ An liên tục xảy ra các vụ trộm cắp nên công an bố trí nhiều cán bộ, chiến sĩ theo dõi.

Sau khi có đủ bằng chứng, 6 cảnh sát đã vây bắt 3 nghi phạm trên. Người còn lại là bạn trai của Dung đã bỏ trốn, công an đang tiếp tục truy bắt.

Trong quá trình khống chế nghi phạm, 6 cán bộ, chiến sĩ công an và Hiếu bị trầy xước, chảy máu. Sau đó, Hiếu khai nhận cùng với bạn gái đã bị AIDS giai đoạn cuối. Công an đã đưa 6 cán bộ, chiến sĩ đến bệnh viện điều trị đề phòng phơi nhiễm AIDS.

Nhóm này khai đều nghiện ma túy, vừa thuê 2 phòng trọ trên đường Bà Huyện Thanh Quan sống với nhau, cùng hành nghề trộm cắp để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng.

Kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng thu giữ một máy tính bảng hiệu LG, 6 điện thoại di động là tang vật liên quan đến một số vụ trộm. Ngoài ra, Hiếu khai thêm vừa bán 5 điện thoại di động trộm cắp được tại một cửa hàng trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, quận Thanh Khê.