Cảnh sát khám xét nhà giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Hàng chục cảnh sát được Công an tỉnh Thanh Hóa huy động để khám xét nhà của một giang hồ cộm cán ở phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa.

Cảnh sát khám xét một ngôi nhà trên phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa. Ảnh: S.T.

Tối 13/10, trao đổi với Zing, chủ tịch UBND phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết công an địa phương vừa hoàn tất việc khám xét một ngôi nhà nằm trên phố Lê Hoàn. Đây là tài sản của ông B.Q.Đ ( sinh năm 1979, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Theo vị lãnh đạo xã, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử nhiều lực lượng tới khám xét ngôi nhà này. "Công an bắt đầu khám xét ngôi nhà từ khoảng 17h. Công an sở tại đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự khu vực", lãnh đạo UBND phường Ba Đình nói.

Chia sẻ thêm, lãnh đạo UBND phường cho biết chủ ngôi nhà không trú tại địa bàn. Người này sinh sống tại một ngôi nhà khác tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Ngôi nhà trên phố Lê Hoàn chỉ là là một trong số những tài sản của người này.

Một người dân địa phương cho biết đến khoảng 19h, công an đã hoàn tất việc khám xét.

B.Q.Đ. được biết đến là một giang hồ cộm cán ở xứ Thanh. Người đàn ông này cầm đầu ổ nhóm chuyên về lô đề, bảo kê đấu thầu...