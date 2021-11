Cảnh sát hình sự toàn quốc rà soát hoạt động từ thiện

Đại tướng Tô Lâm cho biết Cục cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện trên địa bàn để kịp thời phát hiện vi phạm.

Tại phiên chất vấn chiều 10/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận được câu hỏi của đại biểu về kiểm soát hoạt động kêu gọi từ thiện của nghệ sĩ và kết quả điều tra một số nội dung tố cáo liên quan việc làm thiện nguyện.

Trả lời về kết quả giải quyết đơn tố cáo một số sai phạm trong quyên góp từ thiện, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết đã giao Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các địa phương điều tra, xác minh.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định các tài khoản huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và giải ngân. Bộ Công an cũng phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ các cấp thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh số tiền, hàng các nghệ sĩ đã cứu trợ, giúp đỡ tại các địa phương. Ngoài ra, cơ quan công an đã mời một số cá nhân, tổ chức có liên quan đến làm việc để sớm kết luận vụ việc.

“Cục Cảnh sát Hình sự cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên địa bàn; kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản”, lãnh đạo Bộ Công an thông tin.

Ông Tô Lâm cho biết đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận 6 đơn tố giác về tội phạm của công dân liên quan việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Công an TP.HCM đã phân loại và tiến hành theo đúng quy trình tố tụng pháp luật hình sự.

Theo đại tướng Tô Lâm, qua rà soát, Bộ Công an cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi quy định về vận động, tiếp nhận, phân bổ sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện theo hướng thắt chặt hơn và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Đề cập đến vấn đề này, đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam) nói những lùm xùm từ thiện vừa qua làm mất đi tính nhân văn của hoạt động từ thiện và lòng tin của nhà hảo tâm. Ông Phước đề nghị Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất biện pháp ngăn chặn cũng như đưa hoạt động từ thiện vào khuôn khổ.

Viện dẫn Nghị định 64 năm 2018, ông Đào Ngọc Dung cho biết Chính phủ khuyến khích tổ chức, cá nhân và mọi người dân tham gia làm việc từ thiện. Theo đó, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ là chủ thể thay mặt Nhà nước đứng ra tiếp nhận tiền thiện nguyện để cấp phát và giám sát việc hỗ trợ.

Tuy nhiên, Nghị định lại không quy định cụ thể cách thức huy động, quyên góp thế nào, cấp phát ra sao. Vì vậy, ông Dung cho rằng khó tránh được xảy ra tình trạng “có chỗ này, chỗ kia”. “Theo tôi, làm thiện nguyện cần được khuyến khích nhưng trên có sở quy định, nguyên tắc pháp luật”, ông Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng LĐTB&XH cũng cho biết thêm thời gian qua, trước những vụ việc lùm xùm liên quan đến từ thiện, Thủ tướng đã giao cho Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Nghị định 64. Và Thủ tướng đã ban hành Nghị định 93 ngày 27/10, trong đó quy định rất rõ nguyên tắc, tiêu chí, cách làm, đối với kêu gọi quyên góp.

“Từ 1/12 này, sau khi Nghị định 93 có hiệu lực, chắc chắn hoạt động thiện nguyện sẽ đi vào nền nếp”, ông Dung nói và nhấn mạnh tổ chức, cá nhân nào sai phải xử lý theo pháp luật.