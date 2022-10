Cảnh sát đặc nhiệm bắt nam thiếu niên tàng trữ súng

Phạm Tuấn Anh (16 tuổi, ở An Giang) đặt mua khẩu súng bắn đạn bi, sau đó mang ra đường thì bị cảnh sát tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Ngày 8/10, Tổ đặc nhiệm Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã bàn giao Phạm Tuấn Anh (16 tuổi, ở phường Mỹ Quý) cùng tang vật là khẩu súng bắn đạn bi cho Công an phường Mỹ Long tiếp tục xác minh.

Tuấn Anh cùng tang vật bị bắt quả tang. Ảnh: Tiến Tầm.

Cảnh sát cho biết vào lúc 0h5 cùng ngày, Tổ cảnh sát đặc nhiệm tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Mỹ Long, đã phát hiện Tuấn Anh ngồi sau xe máy một người phụ nữ điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ cảnh sát đặc nhiệm đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thời điểm trên, trong người Tuấn Anh cất giấu chiếc hộp bên trong chứa khẩu súng bắn đạn bi và nhiều viên bi bằng kim loại.

Tổ cảnh sát đặc nhiệm đã đưa Tuấn Anh cùng tang vật về Công an phường Mỹ Long làm việc. Tuấn Anh khai nhận khẩu súng trên được đặt mua trên mạng xã hội với giá 7 triệu đồng.